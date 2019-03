哈利波特麻瓜粉快來！　妖精掌管「古靈閣巫師銀行」4月6日倫敦開張

▲海格帶哈利波特第一次到古靈閣巫師銀行。(圖/翻攝自YouTube)

國際中心/綜合報導

《哈利波特》系列電影有許多經典場面深植在全球觀眾的心中,這次倫敦華納兄弟哈利波特影城新增加的場景,古靈閣巫師銀行(Gringotts Wizarding Bank),又讓粉絲們有理由體驗1比1的電影場面了!

電影中,妖精掌管的古靈閣巫師銀行,接受巫師和女巫在這裡存進金錢和寶藏;由於金庫有巨龍的堅強守護,外界幾乎不可能潛入銀行竊盜,就連霍格華茲的鑰匙管理員、獵場看守人海閣(Rubeus Hagrid)都說,「古靈閣是除了霍格華茲以外最安全的地方,只有瘋了才會想去搶劫古靈閣。」

Witches, Wizards and Muggles - here's your first look at the new Gringotts Wizarding Bank set at #WBTourLondon! Enter #Gringotts from 6th April and discover the filmmaking magic. pic.twitter.com/IESZdydtFv