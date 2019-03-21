　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

哈利波特麻瓜粉快來！　妖精掌管「古靈閣巫師銀行」4月6日倫敦開張

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 哈利波特麻瓜粉快來！　妖精掌管「古靈閣巫師銀行」4月6日倫敦開張。（圖／翻攝自YouTube）

▲海格帶哈利波特第一次到古靈閣巫師銀行。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

《哈利波特》系列電影有許多經典場面深植在全球觀眾的心中，這次倫敦華納兄弟哈利波特影城新增加的場景，古靈閣巫師銀行（Gringotts Wizarding Bank），又讓粉絲們有理由體驗1比1的電影場面了！

電影中，妖精掌管的古靈閣巫師銀行，接受巫師和女巫在這裡存進金錢和寶藏；由於金庫有巨龍的堅強守護，外界幾乎不可能潛入銀行竊盜，就連霍格華茲的鑰匙管理員、獵場看守人海閣（Rubeus Hagrid）都說，「古靈閣是除了霍格華茲以外最安全的地方，只有瘋了才會想去搶劫古靈閣。」



 



 

根據路透社報導，華納兄弟哈利波特影城打造了1比1古靈閣巫師銀行的經典場景，這次的擴建也是自2012年開業以來最大的一次。「一切都重新活過來了」，出演過《哈利波特》系列電影的演員戴維斯（Warwick Davis）說，「場景恢復的程度已經好到可以直接拍攝了。」

古靈閣巫師銀行將在4月6日正式開放，喜歡哈利波特和好萊塢電影的民眾，有機會可以到倫敦現場參觀金碧輝煌的古靈閣。

▲▼ 哈利波特麻瓜粉快來！　妖精掌管「古靈閣巫師銀行」4月6日倫敦開張。（圖／翻攝自YouTube）

▲古靈閣巫師銀行的外觀是一棟歪曲的白色建築。（圖／翻攝自YouTube）



 

ET快訊
妻傳「蕾絲情趣內衣照」！人夫竊喜下秒見女兒照片超滅火
21歲超甜護士打瞌睡被拍！緊身制服快炸裂撞臉張娜拉
獨／根本騙局！23歲少東被踢爆「沒神獸」　12輛超跑都不是他

關鍵字：倫敦,哈利波特,華納兄弟

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國脫歐倒數9天！梅伊致函尋求延期　歐盟：除非通過協議草案

地表最後1家百視達　影迷朝聖打卡：人們愛上電影的地方

機票訂了沒！日本東京櫻花提早開了　櫻花季正式開跑

泰國大選驚現10位「戴克辛」　候選人狂改名：這名比較好選

哈利波特麻瓜粉快來！　妖精掌管「古靈閣巫師銀行」4月6日倫敦開張

咒澳洲人「躺棺材」土耳其總統挨轟　澳總理：非常反感

紐西蘭總理DJ出身！17歲踏政壇發光 史上最年輕女領導人

南韓史上第二強震「是人禍」非天災　政府永久關閉浦項地熱發電廠

喝醉遭6友撿屍！16歲少女醒來見「好友壓身上逞獸慾」崩潰了

迪士尼激吻後男友離奇消失！　她崩潰po文求鍵盤柯南找真相

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

台灣早餐店都會叫人「帥哥」！？　2男親自實測成功率卻超殘酷...

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

英國脫歐倒數9天！梅伊致函尋求延期　歐盟：除非通過協議草案

地表最後1家百視達　影迷朝聖打卡：人們愛上電影的地方

機票訂了沒！日本東京櫻花提早開了　櫻花季正式開跑

泰國大選驚現10位「戴克辛」　候選人狂改名：這名比較好選

哈利波特麻瓜粉快來！　妖精掌管「古靈閣巫師銀行」4月6日倫敦開張

咒澳洲人「躺棺材」土耳其總統挨轟　澳總理：非常反感

紐西蘭總理DJ出身！17歲踏政壇發光 史上最年輕女領導人

南韓史上第二強震「是人禍」非天災　政府永久關閉浦項地熱發電廠

喝醉遭6友撿屍！16歲少女醒來見「好友壓身上逞獸慾」崩潰了

迪士尼激吻後男友離奇消失！　她崩潰po文求鍵盤柯南找真相

李全教議長賄選案判刑4年　再度撤銷發回更二審

【廣編】2019粉樂町10大展點驚喜　等著你來發掘

海洋民主之旅啟程！　蔡英文出訪「三任務」：讓台灣的努力被看見

全國遊程設計競賽　長中觀光科榮獲高中職組亞軍

電動自行車規範4月15日實施　非法改裝將撤銷認證書

哈登砍57分無法贏　大V關鍵0.1秒罰球助灰熊擊落火箭

新一代「武士刀重機」降臨東京！SUZUKI車展陣容搶先看

史馬特怒推恩比德遭驅逐　戰局轉變葬送綠衫軍

超浮誇！台北藏在巷弄中的工業風餐廳　整隻軟殼蟹鋪在燉飯上

「金金併」政策推不動　網友：不解決彰銀案開放併購是笑話

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

國際熱門新聞

美評論家：台灣勿幻想美軍會即時..

澳富豪徵助理　年薪120萬環遊..

古文明遺跡？火星上驚見人形雕像

16歲美少年與姐同框：根本姐妹..

男師拐20女學生嘿咻　還拍影分..

每天2杯手搖杯早死風險增63%

全球幸福報告出爐　台灣東亞之冠

AV性愛女王操勞過度 被緊急..

埋伏核燃料車隊　巴西高速公路槍..

南韓旅店藏針孔！　收費「線上直..

12歲女遭叔叔兄弟輪侵　被斷頭..

給街友提款卡自己領錢　善心人士..

聯準會宣布今年不升息　美股仍跌..

媽嫉妒夫更愛女兒　割喉3周大女..

更多熱門

相關新聞

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

《哈利波特》除了眾所皆知的七集小說外，其實幾年前作者J.K.羅琳推出劇本書《哈利波特－被詛咒的孩子》，被稱作是「哈利波特第八集」。該劇本推出的舞台劇自2016年開始巡迴，日前首批演員功成身退，飾演「阿不思·波特」的山姆克雷蒙，也在IG對馬份兒子「天蠍·馬份」喊話。

佛地魔將出現《怪獸》系列？！

性醜聞纏身！華納兄弟CEO下台

「海格」白髮憔悴近況曝光！

鄧不利多、葛林戴華德「曾有性關係」

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

iPhone舊機限時折抵7400元　活動只到3月底

11年前決心戒菸！Baby哈菸照又外流

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

Hello Kitty聯名機車限量1520台

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

警犬猛鑽裙內！黃衣女臨檢被「進攻狂聞」

台男娶越新娘4週被告知：她懷孕6週

更多

最夯影音

更多

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面