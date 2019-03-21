提議校內日企產品貼「戰犯企業製」　韓議員：教育正確歷史認知

▲只要價值超過20萬韓幣，且為日本戰犯企業所製的商品，皆須貼上戰犯企業製貼紙。（圖／pixabay）

記者王佩翊／編譯

南韓京畿道議會近日傳出，有意通過「日本戰犯企業標識條例案」，要求各國小、國中以及高中在校內既有的日本戰犯企業製品上，貼上「日本戰犯企業生產的產品」貼紙，對此，議會官網也在15日至19日開設專區接收民眾意見。該條例一旦通過，將會有284間企業被列入「戰犯企業名單」中。

根據《朝鮮日報》報導，京畿道議會的27名議員15日提議，要以國務總理室訂立的日本戰犯企業名單為標準，在京畿道內各國小、國中以及高中內，將由其中企業製造＝且金額超過20萬韓幣（約台幣5400元）的物品上貼上「日本戰犯企業生產的產品」貼紙。此外，即使不是政府所指名的「戰犯企業」，只要是由戰犯企業在戰後投資設立、持有股份或是合併的企業也在條例案指定名單內，前者與後者共計有284間企業。

▲日本戰犯企業貼紙。（圖／京畿道教育廳）



該條例通過後，京畿道教育監將會針對京畿道內的4700多間國小、國中以及高中進行調查，且每年都必須重新更新校內使用的日本戰犯企業產品數量，其中只要市價超過20萬韓幣便須貼上「戰犯企業」貼紙。提出該條例的議員表示，目的在於讓學生在成長的過程中，建立正確的歷史認知，並讓教職員也能夠保持警覺。

事實上，在南韓各地方團體、地方議會以及地方教育廳等，由官方主導的反日行動持續增加，包括全面禁止由親日作曲家所創作的校歌、道歌以及市歌。對此，前國史編纂委員會委員長柳永益則表示，如果想要超越日本，應該是要製造出比日本更好的產品，以正向的方式克服，但這樣一昧地貼上「標籤」的方式似乎持續在增加中。