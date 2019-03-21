「媽媽背對我看小孩」結果母在上廁所　人妻恐懼感衝上來…一看祂還在結局溫馨

▲原PO說，當時以為媽媽在客廳看小孩，沒想到媽媽從廁所走出來。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

一名媽媽在家中見到一名女生，原本以為是媽媽結果不是，「朝我溫柔笑一下就消失了！說也奇怪，本來一直哭鬧的孩子突然咯咯咯笑了。」後來她問了媽媽，也得知對方的看法。有網友直呼，「明明很溫馨的故事啊，我看完怎麼起雞皮疙瘩啊！」

原PO發文說，那年剛搬家，因老公希望她能專心帶孩子，所以辭了服務快8年的工作，不知道是不是突然沒工作，所以心裡很不安，再加上孩子很愛哭，她開始出現手抖和睡不著的症狀。

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「我娘家媽媽當時很擔心我，所以常常會來陪我吃中餐，順便幫我顧孩子。」原PO表示，有天媽媽一早打電話說要來吃午餐，後來不到11時半就到了，「我開了門，接過媽媽買來的水果就進了廚房。」

▼原PO表示，本來一直哭鬧的孩子突然咯咯咯笑了。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pexels）

原PO在炒著最後一道菜時，聽到坐在客廳嬰兒車的兒子一直哭，「我端菜出去時，看到我媽媽正背對我看著孩子，我說：媽，妳先吃啊～小孩哭一下沒關係啦！我去幫妳添飯。」

「說完，我轉身走到飯鍋旁，正要開飯鍋時，我聽到了沖馬桶的聲音」，原PO說，看到媽媽從廁所走出來，「一種恐懼感突然衝了上來，我飯匙一丟轉身衝到客廳，那個女生就站在嬰兒車前，跟我四目相對。祂笑著說：莫怕莫怕，沒事的！說完，朝我溫柔笑一下就消失了！」

▼原PO媽媽認為，應該是媽祖娘娘來顧小孩。（圖／示意照／免費圖庫PAKUTASO）

原PO表示，說也奇怪，本來一直哭鬧的孩子突然咯咯咯笑了，過一會也睡著了；事後，跟媽媽說到這件事，「媽媽說應該是媽祖娘娘看我顧孩子辛苦，所以來幫我看顧孩子！」

原PO在「靈異公社」臉書社團分享引起熱烈迴響，她強調是親身經歷。其他人留言，「嚇死人了，還好轉折後是溫馨的」、「明明很溫馨的故事啊，我看完怎麼起雞皮疙瘩啊」、「應該是床母吧」、「也可能是床母哦，只要愛孩子都覺得溫馨」。