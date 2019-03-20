借廁所不洗手還順手偷皮包　金髮男嗆店家：為什麼要PO？

▲新竹某店家日前遭一名金髮男前來借廁所，未料金髮男離開後順手偷了皮包。（圖／取自臉書「新竹爆料公社」，下同）

地方中心／新竹報導

新竹一名黃姓男子在臉書「新竹爆料公社」貼文，指一名金髮男前來店家借廁所，離開時不但順手偷皮包，上完廁所也未見金髮男洗手，讓黃男無奈「好歹也洗個手吧」，網友也留言表示「手真髒」；金髮男還指黃男霸凌他，黃男認為裡面的錢是小事，希望皮包能拿回來，目前已到竹北派出所報案。

日前一名金髮男到店家借廁所，未料離開後不但未洗手，還順手偷了皮包，店家受害人黃男表示，皮包裡面僅有100多塊，不過該皮包對他意義重大，因為是女友送的紀念禮，逼得黃男將監視影片PO上網，盼金髮男能主動出現還他錢包；對此，金髮男後來雖然出現，卻指責黃男霸凌他，「為什麼要PO上來」，還辯「是你（黃男）的充電線勾到我的充電線，我只是要撥開而已」。

黃男無奈表示，「皮包還我啦，錢都小事，你拿走的是對我來說很有紀念性的物件」，目前已到竹北派出所報案，「感謝員警積極辦理」，另外，黃男也呼籲周遭商家要注意，「此人應該是常出沒在竹北中正西路附近」，更不忘酸「各位商家要多注意此人跟你們借廁所不洗手」。

此事一PO上網，網友們也痛酸金髮男，「手真髒」、「上廁所是假的，當小偷才是真的」、「手都伸進去了還線勾到，你當監視器吃素的喔？告他告他告他」、「畜牲樣子」、「垃圾，真是個廢物的人，好手好腳就只會用偷的」。