叔叔癌逝「相帶走」…爸爸7天後也過世　她曝：長輩說是被弟弟帶去的

▲原PO的叔叔和爸爸相繼離世，被長輩說是「相帶走」。（圖／示意圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

不少人都遇過一位親人過世後，另一位親人也在相隔不久的時間內跟著離開的經驗，有網友在臉書分享，親叔因癌症離開後，父親也在替他上完香的隔周過世，長輩都說那是「相帶走」，不知有沒有人聽過？網友紛紛表示，自己也有遇上類似的經驗。

女網友在臉書不公開社團「靈異公社」po文，爸爸生前有次在上班時，突然覺得心臟不舒服，想請他也在同間公司上班的弟弟幫忙打電話叫救護車，對方卻不肯幫忙，讓他從此對弟弟很反感。

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原PO說，爸爸在叔叔癌症過世後去上香，卻在7天後喝醉躺在地板上睡覺時過世了，「長輩都說是被他弟弟帶走了」。這種「相帶走」的經驗也出現在許多網友們的周遭生活之中。

▲「相帶走」一般被認為比較容易發生在夫妻或是感情很好的親人、鄰居身上。（圖／示意圖／pixabay）

網友說，平常跟外婆住在一起的舅舅，在外婆走後沒幾個月就被人發現死在祖墳裡，死因是想重刷油漆，卻被不流通的空氣毒死，「我們都覺得哪有那麼巧的事」。另一位網友說，外婆住在偏遠鄉間，附近沒幾戶人家，一個過世沒多久就換另一個，「前年外婆也走了…我是聽過會拉去做伴。」還有網友的爸爸也想把媽媽拉走，「後來他有陰陽眼的朋友跟他溝通，說你還有2個小孩，如果把她帶走，那2個小孩會很可憐，講完這句我爸才消失。」

▲許多網友也有類似經驗或耳聞。（圖／翻攝自靈異公社）

不過有部分網友認為原PO所說的「相帶走」只是傳說，並不是真的，「妳爸是酒喝太多才走的，請節哀」、「信耶穌，我每天都放哈利路亞。」

▼網友相信「相帶走」的很多。（圖／翻攝自靈異公社）

