夜遊抽鑰匙送妹子回家！高三生後座多「長髮女」摔車骨折　師父：要抓交替

▲當事人騎野狼125，剛好載到一名「腰瘦奶大水蛇腰」的妹子。（圖／示意照／翻攝pakutaso免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

一名八字輕的高三學生騎車夜遊，剛好騎到一大片墓地附近，他送抽鑰匙的妹子回家卻發生不可思議的事，摔車骨折，後來問了師父才知道，「有朋友」跟著回來想要抓交替，「而且『那朋友』現在也在門外等著」。沒想到當事人住院後又發生另一件事，讓朋友直呼「因禍得福」。

當事人的朋友近日在「靈異公社」臉書社團說，當事人雖沒有「陰陽眼」，但由於八字比較輕所以滿常「感應」到；高中要畢業前夕，他們學校跟別校辦了聯誼活動，直白說就是「屁孩的脫單之旅」。

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原PO表示，到了出遊當天，女生們抽鑰匙，男生們個個神情緊張，都不想抽到「腰粗奶小水桶腰」，結果朋友抽到一個「腰瘦奶大水蛇腰」的妹子。一群人到老街、夜市，後來騎車上山夜遊，約18人、9輛機車，因晚上較冷又有點飄雨霧，所以大夥都騎比較慢，「我朋友是騎一台自以為『蝦趴』的野狼125，也就是打檔車」，又愛騎第一位，騎到一半突然就熄火。

原PO說，大夥發現朋友停在路邊開始大笑糗他，載妹子熄火這可是男人的尊嚴問題，他當下雖臉上無光，但還是要繼續行程，所以就下車想辦法發車，但怎樣都無法發動，旁人還是繼續大笑。

▼一群人夜騎到墓地附近。（圖／達志／示意照）

這時，有些人走到遠處在雜草中尿尿，他們突然聽到一個女生尖叫，大家想說發生什麼事都跑過去，發現兩個女生朋友站在前方轉彎處，背對著他們，「後來大家跟上時……每個都笑不出來，因為在這彎道過後是一大片的墓地。」

「女生們開始躁動，要求男生回頭」，原PO指出，當他們回頭才發現，其實早就停在墓地旁，「這時我朋友就說『走吧，不要往前了』。大家也沒異議，就繼續發車準備掉頭。」

原PO說，朋友原本是騎第一位，因掉頭變成最後一輛車，他繼續發車突感覺到背後好像有人推他一下，車子就發動了，「但他不想多想，反正可以走了，於是大家就快快下山了，之後大家就各自送妹子回家。」

當事人把妹子安全送到家時，還順便她家樓下告白；但對方當下沒給回應，只說累了就各自道別。原PO表示，「接著就發生了真的可怕的事…他騎著騎著，本來還在回味今天跟妹子聊天的事，結果就在他餘光看後視鏡的時候，發現到有一個人在他的後座，頭低低的、長髮看不到臉。」

▼原PO當時一群人夜衝，結果回家遇到怪事。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者季相儒攝）

當事人嚇到大叫馬上煞車，因急煞導致前輪鎖死無法平衡，自摔滑行幾公尺，機車也擦出火花，想起身卻無法起來，之後有路人看到幫忙送醫，因腳骨折打石膏住院。

原PO說，朋友住院一周後出院，知道自己八字輕，所以也找「師父」問一下，「師父跟他解釋說，是『有朋友』想要抓交替，因為他比較接近他們的頻率，所以回來的時候，『那朋友』也跟著回來，而且『那朋友』現在也在門外等著。」

「我朋友聽了當場嚇死，馬上請師父幫他做了些『處理』」，原PO表示，師父用完後跟朋友說，「好了，我已經跟他溝通，他會離開，但你必須燒些金紙給他。」

原PO說，朋友聽完也照做之後就沒事，腳傷也好了，這時是不是有人會問妹子有跟朋友在一起嗎，「很可惜，不是什麼都像偶像劇那麼美好夢幻，最後那妹子跟那天同行的另一個男生在一起。而朋友啊，最後竟然跟一個顧他病房的護士在一起了，說起來好像也是因禍得福呢。」