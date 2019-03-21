2018年兩岸超過2000萬貓奴　多為「高學歷女性」

▲大陸去年平均每個人養1.8隻貓。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

數據顯示，兩岸三地去年全部城鎮一共有4064萬隻貓，平均每個人養1.8隻，而在養貓的消費中，以「高學歷」、「女性」和「白領」為主，其中80、90後在消費人群中佔了近8成，而養貓的目的也從傳統印象中的看家護院等工具性因素，轉向了對寵物純粹的愛好與喜歡。

亞寵聯合狗民網－鈴鐺寵物發佈的《2018年中國寵物行業白皮書》，針對中國大陸和港澳台地區一共34個省級和地級行政區進行調查。數據顯示，在2018年養寵物的人數為7355萬，其中養貓者佔30.7%，一共有2258萬貓主人。

▲大陸的養貓者以「高學歷」、「女性」和「白領」為主。（圖／取自pixabay）

而在養貓的人中，80、90後青年族群在消費人群中佔79%，女性佔比88.8%，其中有半數以上擁有大專與大學學歷，職業則以企業普通職員為最多，佔比29.8%，貓用品的人均年消費金額為1721.2元人民幣（約新台幣7900元）。

至於養貓的原因，有45.7%的人純粹就是愛好，喜歡寵物，其次有28.5的人是因為愛心收養，至於傳統觀念中看家護院的因素，只佔0.5%。

此外，相對於養狗人士選擇的犬種多樣，養貓的人有55%選擇中華田園貓，其次還有英國與美國短毛貓，其中英短更受90後、二線城市和最近1年養寵者的歡迎。