電競飯店能「住宿＋吃雞」成90後最愛　每天入住率達七成

▲電競飯店。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

據中新社報導，電競愈來愈受到年輕人歡迎、主題飯店也更加火熱；除了提供住宿外，擁有高速網路、巨大螢幕、電競耳機、鍵盤等專業遊戲設施的「電競飯店」一次滿足90後年輕人對「遊戲+住宿」需求，成為新的社交領域。

據報導，濟南一家電競飯店以遊戲「二次元」風格為主軸，設計多款房間類型，包括「兄弟組隊房」、「吃雞三人組」與「五人開黑房」等，房間部局寬敞，配有2～5組高級電競設施、獨立衛浴及容納多人休息的上下舖。

▼住客正在玩遊戲。（圖／中新社）

20歲的住客張軍表示，以往住飯店只能休息，缺乏娛樂項目，這次入住電競飯店，多了不同的體驗，「這種主題飯店的消費一天約人民幣100元（約新台幣450元），設備跟網咖差不多，還有獨立的空間和休息場所，價格划算，是玩家的福音。」

90後年輕人李策說，他是電競飯店的常客，周末都會與三五好友一同組隊「練功」。他提到，「跟過去常去的網咖相比，這裡比較安靜，還有私人空間，打遊戲、聚會聊天都很方便，我們常常玩累了就洗個澡，躺著睡一下，比遊戲廳更舒適。」

▼李策與朋友正在連線對戰。（圖／中新社）

飯店負責人莊國棟稱，該飯店是2018年底與朋友合夥開的，吸引不少大學生團體與年輕社會人士前來消費，「電子競技現在愈來愈流行，我跟朋友也曾有過『電競夢』，後來想想，索性開一間電競飯店。」

他說，節假日期間，飯店房間供不應求，即使是上班日，入住率也達七成以上，「價格便宜啊，除了玩遊戲，還可以休息，有公事要辦也有電腦能用，很方便。」

他分析，2018年，全國電競飯店數量超過400間，「跟其他城市相比，濟南的電競飯店數量少，只有3、4家，市場淺力很大，我們打算2019年底，再在濟南商圈開一家。」

▼電競飯店。（圖／中新社）

山東大學旅遊產業研究院院長王德剛分析，這是市場需求驅動的結果，旅遊消費市場愈來愈細，產品和服務更加豐富，催生新型服務模式，「主題訂製飯店能滿足消費者個性化需求，凸顯特色，建設和佈局要求比一般飯店更嚴格。」

王德剛說，電競飯店融合住宿與娛樂功能，房間和公共區域內的娛樂設施應符合國家相關安全規定，「它是新興產業，還缺乏具體標準來管理、約束，隨著市場擴大，它會逐步走向標準化管理的道路。」