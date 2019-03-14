「擦邊球」包整檔債券ETF　壽險業：監控項目愈來愈多了　

▲壽險業者積極為龐大資金尋找適切的投資標的物與管道。（圖／路透）

記者李蕙璇／台北報導

金管會主委顧立雄開口說壽險公司包下整檔債券ETF「不太適切」，而保險業者們也陸續接到主管單位的關切，據悉可能會增訂投資項目監控指標上限，希望投信公司推出基金公募性質須達一定流動性，非只為特定保險公司量身定做商品。

保險局規定，壽險業可投資債券ETF的最高額度是可運用資金的10%，目前投資額度還未1%，仍有許多空間。據了解，近期財務統計報表中可發現，多家壽險公司雖多有投資債券ETF，但卻明顯看到多檔債券ETF的投資金額，主要為南山人壽，比例多達99%相當集中，猶如「包下」整檔債券ETF，而引起金管會主委顧立雄認為該舉似乎是欲規避保險局的海外投資限額規範。

保險業者表示，陸續接到主管單位的關切，並且避免未來類似的「擦邊球」事件再發生，保險局除了正在訂定監控指標，並計畫正面表列其多項投資標的物，較能明確的與各壽險公司溝通。目前也未被要求贖回基金。

安定基金總經理莊瑞德則表示，他個人認為監控壽險業投資項目時，其實還是要有一定的彈性，而國內也須要有更大的可投資建設項目及標的物，協助業者讓龐大的資金有所出路。而這一年在安定基金執行風險預警系統，協助保險公司合理合序，也曾跟主委顧立雄提出「保險公司合併也可能是條健康之路」，都可提供業者參考。

證期局統計至今年2月底，掛牌上市債券ETF48檔，總規模5,121億元，其中46檔有壽險業投資，資金占比高達97.9%、約5,013億元。

保險局則公布至今年1月底，22家壽險業中有15家壽險公司投資42檔債券ETF，金額為4,494億元，占整體可運用資金24.25兆的1.85%。