習近平21日出訪義大利　將深化「一帶一路」合作

▲習近平將於3月21日至26日對義大利、摩納哥及法國進行國是訪問。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

大陸外交部發言人耿爽今（18）日表示，大陸國家主席習近平21至26日將依序前訪義大利、摩納哥及法國進行國是訪問。由於此次出訪義大利是中國大陸國家元首時隔10年再次訪義，耿爽表示，這次的訪問將會深化「一帶一路」框架下的合作。

大陸外交部今天舉行例行記者會，現場有媒體向發言人耿爽問及，「外交部發布了習近平主席將對義大利、摩納哥和法國進行國事訪問的消息，你能否介紹訪問的具體安排，中方對訪問成果有何期待？」

耿爽回應表示，應義大利共和國總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）、摩納哥侯國元首亞伯特二世親王（Prince Albert Ⅱ）和法蘭西共和國總統馬克宏（Emmanuel Macron）邀請，大陸國家主席習近平將於3月21日至26日對上述3國進行國事訪問。

▲習近平2017年2月22日在北京人民大會堂與義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）舉行會談。（圖／翻攝自中新社）

耿爽表示，訪問義大利期間，習近平主席將分別與義大利共和國總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）、孔特總理舉行會談；此外，習近平也將分別會見卡塞拉蒂參議長和菲科眾議長，就中義、中歐關係及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

耿爽強調，今年是中義全面戰略夥伴關係建立15周年，中義雙邊關係發展勢頭良好，「習近平主席此訪是中國大陸國家元首時隔10年再次訪義，將賦予中義關係新的時代內涵，對雙邊關係發展具有承前啟後、繼往開來的重要意義。」

他表示，相信此訪將進一步鞏固新時期兩國政治互信，深化「一帶一路」框架下各領域務實合作，擴大人文交流和文明互鑑，推動新時期中義全面戰略夥伴關係取得更大發展，為促進中歐關係以及世界和平與發展作出貢獻。

針對習近平訪問法國，耿爽則說，法國是第一個與新中國正式建立外交關係的西方大國，中法關係長期走在中歐和中西方關係前列。習近平此次訪法，是中國大陸國家元首時隔5年再次對法國進行國事訪問，並正值中法建交55周年，對兩國關係具有特殊重要意義。