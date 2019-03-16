魂斷金六結！班長摸黑尿尿撞「綠光男臉」秒昏　哨兵驚見廁所人影…連長直下禁令

▲宜蘭金六結新訓中心。(圖／翻攝自谷歌地圖)



記者葉國吏／綜合報導

當兵是台灣男人必經之路，剛入伍的男兒將被分發到各地新訓中心，大不同的命運，古早時代順口溜應運而生，如「魂斷金六結」，「亡命成功嶺」、「官田休息站」、「中坑快樂營，烤肉看電影」......。其中「魂斷金六結」的傳聞就被這位網友給驗證了。

一位在宜蘭金六結新兵訓練的網友，在臉書私密社團靈異公社發文透露，他在新訓時站夜哨，當天有一位班長尿急，所以在帶衛兵下哨的途中突然跑去上廁所。

只是因為拿手電筒不方便尿尿，於是班長就把手電筒關掉、摸黑準備尿尿，沒想到就在班長準備解放時，眼角餘光突然看到一旁的小便斗有一抹綠光，這時班長驚慌的大叫「誰在廁所！」這時漆黑的廁所就浮現一張泛著綠光的男人臉...。

▲網友分享在金六結當兵的故事。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

網友透露，看到綠光男臉的班長嚇到大喊「鬼啊」，還來不及逃跑就直接昏倒。這時還在站哨的他聽到趕緊跑到廁所查看。就在網友看到昏倒在地的班長同時，廁所慢慢走出一個人，「一看原來是睡在我隔壁床的同梯…」。

網友說，原來班長看到的那抹綠光是同梯弟兄手錶所發出的冷光，同梯因為也摸黑上廁所，看到班長也走進來想說看一下時間，而班長剛好問他誰在裡面，「我就帶著手錶的冷光轉頭跟班長說『班長是我』，班長大叫一聲接著就昏倒了。」

網友：「於是乎，接下來的日子裡，連長下令連上所有新兵一律不准配戴手錶。」