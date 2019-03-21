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美中將重啟談判　川普：協定達成後仍對中國「長期加徵關稅」

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普表示，之後仍會長期對中國加徵關稅。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

中美雙方上個月密集協商之後，有望達成貿易協定，不過美國總統川普卻在20日表示，美國去年對中國進口產品加徵的關稅還會繼續「維持很長一段時間」。外界原先預期雙方達成協議後，就可以取消關稅，降低對雙方經濟造成的傷害，但川普的發言粉碎希望。

川普20日在白宮時告訴記者，美國對中國進口商品加徵的關稅將會「無限期」保持不變，「我們並沒有談到移除關稅，我們談的是會再持續一段時間，因為我們必須要確定，中國真的有執行協議的內容」。不過，川普再度指出，和中國相處得「非常愉快」，協議正朝著好的方向前進。

美國和中國的代表官員會在下週展開新一輪談判，貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）以及財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）將前往北京。川普的言論一出，讓原先預期取消中國商品關稅的希望破滅，華爾街幾支主要的股票也跟著下跌，美國財經媒體《CNBC》分析，川普政權長期對中國加徵關稅的話，美國企業和消費者都會增加成本，還會受到中國報復性關稅的衝擊，影響出口商。

《彭博新聞》原先在19日報導提到，中國正在尋求美國移除關稅的保證，還做出了部分讓步，《華爾街日報》則報導，中美貿易談判已經進入最後階段，但川普於周三的發言讓談判情勢變得更混亂。

原先川普表示會在3月和中國國家主席習近平會面，但事後美國財政部長表示將會延後，港媒《南華早報》先前則報導，「川習會」4月舉行機會渺茫，預計延遲至6月，原因是白宮內部對於如何以法律約束中國有所分歧。
 

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