正妹High爬旗桿「扭扭樂」！下秒出糗摔沙灘：沙子好硬

▲ 由於旗桿承受不住重量,正妹荷芙根直接上面摔到沙灘上。(圖/翻攝自推特)

國際中心/綜合報導

美國現在正值春假期間,各校大學生無不到處溜達,好好慶祝狂翻一下,而德州墨西哥灣的南帕瑞島,正是大學生們的度假天堂。不過,有一名堪薩斯大學(University of Kansas)醫學科預備生的正妹荷芙根(Haylee Hoefgen),疑似在狂歡派對中HIGH過頭,竟然爬上旗桿上呈無尾熊抱姿,結果眾目睽睽之下摔落人群之中。

▼ 完整影片。

SHE NEEDS SOME MILK pic.twitter.com/9EZgTS3Kp3

根據LongRoom新聞報導,從影片可以看到,當荷芙根慢慢爬向旗桿頂部時,底下群眾全部拿起手機、大聲歡呼,記錄下這瘋狂的一刻。不幸的是,就在一片驚呼聲之中,旗桿突然開始搖晃,接著直接往下倒,失去平衡的荷芙根,便以背部朝地的方式消失在人群中,引起一陣騷動。當時一名男大生目睹這一幕後,嚇得整個人不自主地跳起來,另一名穿著綠色泳衣的女子則驚恐地趕緊轉頭。

▼ 這2名受到驚嚇的同學,也因為反應很大而受到關注。

不幸中的大幸是,女主角荷芙根只有些微瘀青和擦傷,沒有嚴重傷勢。不過這一摔,也讓她瞬間成為網紅,出糗影片到處在網路上流竄,還被網友稱為「旗桿女孩」(Flag Pole Girl)。事後,推特上一名帳戶基鋼(keegan burkhardt)的男子還跟她合照,並發文表示,「她活下來了....她說沙子不像她想像中的柔軟,她的背現在感到非常的痛LOL」。

▼ 基鋼和荷芙根合照。

當影片曝光後,許多網友紛紛表示,「嚇死人了,如果我在現場,一定不客氣地直接尖叫」、「太恐怖了,確定沒有沒事嗎」、「金剛芭比是你」、「我看她以後都會被別人記住了」、「當她跌下來的時候,為甚麼大家只是在旁邊看看」,也有人不能理解女子為甚麼會爬上旗桿,「我真的是傻眼了,不知道該說甚麼才好」、「或許她要再爬之前,需要先喝一杯牛奶」、「摔斷腿需要吃鈣才行」。

▼從這角度可以看到,當時荷芙根摔下旗桿時,幾乎沒有任何緩衝。



saw this from a different angle on snap and I was shook pic.twitter.com/bT1jFYNtwZ