正妹High爬旗桿「扭扭樂」！下秒出糗摔沙灘：沙子好硬

▲ 由於旗桿承受不住重量，正妹荷芙根直接上面摔到沙灘上。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

美國現在正值春假期間，各校大學生無不到處溜達，好好慶祝狂翻一下，而德州墨西哥灣的南帕瑞島，正是大學生們的度假天堂。不過，有一名堪薩斯大學（University of Kansas）醫學科預備生的正妹荷芙根（Haylee Hoefgen），疑似在狂歡派對中HIGH過頭，竟然爬上旗桿上呈無尾熊抱姿，結果眾目睽睽之下摔落人群之中。

▼ 完整影片。

SHE NEEDS SOME MILK pic.twitter.com/9EZgTS3Kp3 — keegan burkhardt (@keeegan99) 2019年3月17日

根據LongRoom新聞報導，從影片可以看到，當荷芙根慢慢爬向旗桿頂部時，底下群眾全部拿起手機、大聲歡呼，記錄下這瘋狂的一刻。不幸的是，就在一片驚呼聲之中，旗桿突然開始搖晃，接著直接往下倒，失去平衡的荷芙根，便以背部朝地的方式消失在人群中，引起一陣騷動。當時一名男大生目睹這一幕後，嚇得整個人不自主地跳起來，另一名穿著綠色泳衣的女子則驚恐地趕緊轉頭。

▼ 這2名受到驚嚇的同學，也因為反應很大而受到關注。

不幸中的大幸是，女主角荷芙根只有些微瘀青和擦傷，沒有嚴重傷勢。不過這一摔，也讓她瞬間成為網紅，出糗影片到處在網路上流竄，還被網友稱為「旗桿女孩」（Flag Pole Girl）。事後，推特上一名帳戶基鋼（keegan burkhardt）的男子還跟她合照，並發文表示，「她活下來了....她說沙子不像她想像中的柔軟，她的背現在感到非常的痛LOL」。

▼ 基鋼和荷芙根合照。

當影片曝光後，許多網友紛紛表示，「嚇死人了，如果我在現場，一定不客氣地直接尖叫」、「太恐怖了，確定沒有沒事嗎」、「金剛芭比是你」、「我看她以後都會被別人記住了」、「當她跌下來的時候，為甚麼大家只是在旁邊看看」，也有人不能理解女子為甚麼會爬上旗桿，「我真的是傻眼了，不知道該說甚麼才好」、「或許她要再爬之前，需要先喝一杯牛奶」、「摔斷腿需要吃鈣才行」。

▼從這角度可以看到，當時荷芙根摔下旗桿時，幾乎沒有任何緩衝。

