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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

隊員全都50歲以上！　 NBA魔法師「大媽啦啦隊」爆紅

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▲ 華盛頓魔法師「大媽啦啦隊」全體20位成員的年齡全都在50歲以上 。（圖／翻攝自Facebook／CBS）

國際中心／綜合報導

一場球賽的焦點，除了球員們精采的球技外，當然也少不了場外熱情應援、帶著陽光笑容的啦啦隊了。NBA最近就有支新成立的啦啦隊意外爆紅，因為她們與其他的啦啦隊有些不一樣，全體20位成員的年齡全都在50歲以上，最年長的成員甚至高齡76歲，每個人幾乎都已經兒孫滿堂。儘管如此，這些成員們跳起舞來活力滿滿，魅力毫不輸給年輕人，每場演出都獲得滿堂彩。

根據《華盛頓郵報》報導，這支 「大媽啦啦隊」隸屬於華盛頓魔法師隊（Washington Wizards），是才剛成立不到半年的全新隊伍，從去年11月24日開始首次表演，只會在精選比賽中出場，隊伍內20名成員全都是教練德瑞克（Derric Whitfield）從50名應徵者當中選出。

「我之所以創建這支啦啦隊，是希望能證明，每個人都可以跳舞，包括任何的年齡層。」德瑞克表示，自己想打破人們對於啦啦隊與舞蹈的刻板印象，這支啦啦隊絕對不像大家所想的那麼業餘，20位成員全都能量滿滿、笑容燦爛，舞蹈動作也相當精準，她們一上場演出，便以自身獨特魅力讓現場氣氛嗨到最高點，因此才成立不久，就馬上贏得許多球迷的喜愛與支持，所到之處歡呼不斷，有時甚至反應熱烈到彷彿魔法師隊真的贏得了比賽一樣。


▲ 隊員們活力滿滿、笑容燦爛，感染了全場觀眾 。（圖／翻攝自Facebook／CBS）

這些身穿紅色與藍色運動服、白色運動鞋的大媽啦啦隊隊員，大部分已經退休，也有些仍在教育或科技產業上班，有人離過婚，也有人是乳癌倖存者。今年71歲，已經有3個女兒、6個孫子和3個曾孫的薇薇安（Vivian Lewis），曾經在1966年擔任過高中的啦啦隊長，數十年過去，一直懷念在場上表演的她，去年9月在孫女梅根（Megan）的鼓勵下決定報名試鏡，最後幸運加入團隊。

團員們通常在星期日集合練習兩個小時，並在每次正式表演之前進行三次排練。第一次進行日常的動作練習，第二次則是聚焦在隊形與默契，最後一次排練就是將整段表演雕琢到最完美的程度。薇薇安提到，參加了啦啦隊之後，最棒的一件事是可以與其他喜愛跳舞的人們交流，「其他團員跟我一樣，有著她們自己的一段人生經歷、也許經歷過風浪，但都走了過來。」

▲ 隊員們周日會相約練習2小時，一起培養團隊默契。（圖／翻攝自Facebook／CBS）

大媽啦啦隊的爆紅，讓魔法師隊決定在今年秋季再度舉辦一次隊員選拔，年齡同樣限定50歲以上，不過就和魔法師隊的其他啦啦隊一樣，去年已經選上的所有隊員今年還是必須重新參與試鏡，取得入團資格。對此，薇薇安信心滿滿的說到，「我已經準備好要再次挑戰了！」

據了解，其實不只魔法師隊，目前NBA至少有十幾支球隊，包括芝加哥公牛隊（Chicago Bulls）和金州勇士隊（Golden State Warriors），也都有高齡的啦啦隊。

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關鍵字：大媽啦啦隊,NBA,華盛頓魔法師,北美要聞

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