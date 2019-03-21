蔡英文登記參選完就出訪！賴清德祝福總統　連8天暫停競選行程

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文欲爭取連任，怎料突殺出的前行政院長賴清德，為政壇投下震撼彈，兩人之爭是否分裂民進黨備受關注。不過，已領表登記的賴清德，日前便提出不插旗、不造勢、不用宣傳車、不掛競選看板、不動員、不設競選總部的「五不策略」，希望能減低初選衝擊。面對蔡英文21日正式參選後就將赴南太平洋友邦一連8天出訪拚外交，賴清德也在今晚表示祝福總統拚外交一切平安順利，這段期間將不會有公開競選行程。

對於遭指傷害民進黨，賴清德說明，民進黨要藉由初選，說清楚過去的作為，講明白改善之道，藉此跟社會大眾報告未來要如何帶領台灣，「如果擔心初選會造成傷害，我們就要有決心，把這一場總統初選，打造為典範級的初選，超越個人、派系，完完全全為了台灣，也呼籲黨公職不必表態、不必選邊站，派系休兵、組織不要動員。」希望大家相信民主進步黨，相信蔡英文總統，「也要相信我」。

賴清德18日宣布參選總統並領表登記黨內初選，表示316選舉結果雖然守住基本盤，但深刻感受到民進黨的處境仍然極其艱困，決心力挽狂瀾，選擇承擔責任；蔡英文選在21日下午1點10分，出訪南太平洋友邦帛琉、諾魯和馬紹爾群島前，親自登記參加初選。

根據民進黨初選時程，18日至22日為領表登記，4月2日則是初選協調截止日，4月4日至9日政見發表會登場，4月10日至12日進行全民調民意調查，4月17日便決定候選人。

由於蔡英文出訪行程與初選協調時間重疊，民進黨主席卓榮泰透露考慮將協調時程往後延。對此，賴清德則說，「原則上，尊重黨主席」。

有關初選協調，民進黨中常會20日中常會也通過增聘大選提名策略小組顧問，包括總統府祕書長陳菊、行政院長蘇貞昌、立法院黨團總召柯建銘3人，協調初選作業。