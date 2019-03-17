比4年前少7萬人！國中會考報名人數21萬再創歷史新低

▲今年國中會考報名人數21萬5219人，較107年22萬8963人相比，減少約1.5萬多人。（圖／記者邱顯燁攝）

記者許展溢／台北報導

教育部公布今年國中教育會考報名人數，全國共有21萬5219人，但逐年受少子化衝擊，和104年28萬5千多人相比，少了約7萬人。教育部表示，測驗日期為5月18、19日，准考證將在4月12日寄發。

教育部說明，經全國試務會統計，全國18考區及大陸考場，總報名人數為21萬5219人，其中集體報名的人數為21萬3691人，個別報名人數為1528人。報名人數最多的3個考區，分別是新北考區3萬3244人，中投考區3萬2864人，及高雄考區2萬3678人。

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只是今年報考人數21萬3691人，和往年相比大幅下降，以去年約有22萬8963人來看，減少約1.5萬多人，但時間拉回4年前，當時總報名人數28萬5295人，4年來少了約7萬人。

▲受少子化衝擊，今年國中會考報名人數較4年前少了約7萬人。（圖／記者胡順惠攝）

特殊身分考生包含原住民、派外人員子女、蒙藏考生、回國僑生、港澳考生、退伍軍人、境外優秀科技人才子女，今年總報名人數7802人。其他身心障礙考生總報名人數8077人。另外，今年會考全面開放使用冷氣，提出申請使用「非冷氣試場」的考生人數295人。

教育部表示，國中教育會考測驗日期為5月18、19日兩天，將在4月12日寄發准考證。全國試務會提醒各考生，收到准考證後必須詳細檢查，如有錯誤要更正，一定要馬上出申請，更正時間只有4月15、16兩天。