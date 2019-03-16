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冷氣簡單4步驟找出「最划算」機種　2019節能補助攻略看這

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▲冷氣,家電。（圖／翻攝pinterest）

▲冷氣要怎麼選？4步驟就完成。（圖／翻攝pinterest）

記者蔡惠如／綜合報導

暖冬催生2019年冷氣空調市場提前發酵，雖然天氣還沒完全回暖，但已有縣市中午高溫接近30度，許多民眾也陸續注意冷氣早販市場，其實因住家環境條件不同，適合的冷氣機種也不會一樣，用4個步驟，簡單就能篩選你的最適機型。

根據空間決定噸數
若噸數不足，冷氣超時工作，就會讓電費上升，首先判斷冷氣機將使用的室內空間，再用「空間坪數 Ｘ 0.15 噸 ＝ 足夠的冷氣噸數」來計算，大空間就是要用相對噸數的產品，不然不僅電費失血，使用壽命也會縮短。

依使用年限選擇變頻或定頻
變頻冷氣較省電是必然的，但相對的售價也較貴，依照折抵的電費換算，約需要5年起跳才會回本，如果你是在外租屋，或某些原因，確定該冷氣的使用年限為5年以下，也可以考慮定頻冷氣，不過若考量環保，選擇變頻是最好。

確定效率等級
效率等級的計算確實相當複雜，但其實經濟部能源局所核發的效率標示，已經化繁為簡，能讓消費者快速做判斷，1、2級當然是用電量最少的產品，若想要更精算，可看冷氣資訊上的EER值，基本上EER值每提高0.1度，耗電量就減少4%。

▲冷氣,家電。（圖／翻攝經濟部能源局官網）

▲效率等級可由效率標示一眼就能明白，符合補助為能源效率1、2級的產品。（圖／翻攝經濟部能源局官網）

窗型或分離式
最後便是決定要選擇窗型與分離式，這步驟最大的不同就是安靜程度，將裝置壓縮機的室外機移到遠處，當然也會影響機身的安靜與否，建議以自身需求作為考量，當然還要分析一下家中空間的配置狀況。

而2019經濟部節能補助擴大縣市範圍，且延伸至家用汰舊換新補助，並交由各縣市政府擬定細部方案，目前最新進度為6個縣市，包括台北市、新北市、桃園、苗栗、宜蘭與台南，補助方案均相同，購買能源效率1、2級產品，冷氣（分離式、窗型冷氣）每kW補助1,000元；電冰箱每公升補助10元，均以每台3,000元為上限。

今年節能補助方式申請資料較繁瑣，包括：
補助申請表
身分證正反影本
前一期電費帳單
舊機回收證明
購買發票
產品保證卡
舊機及新機安裝在牆上的先後照片

然而有網友分享，雖然須準備的資料較多，但其實只要事先規劃不會太麻煩，「補助申請表」、「購買發票」都能在店家購買時直接處理跟拿到；「產品保證卡」、「舊機回收證明」則在安裝時都能取得，剩下的就是「身分證影本」、「電費帳單」跟「前後裝機照片」，只要跑一趟超商就可解決。

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