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親子

必看！網路卡通唆使自殘　不怕壞角色Momo靠這3招

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

我是一個不鼓勵3C育兒的媽媽，但我也知道，當孩子歡起來、大人又必須完成手邊工作的時候，給個手機平板其實不該被苛責，最近，藉由長相醜惡的虛擬角色「Momo」置入卡通影片，蓄意唆使兒童自殘或攻擊他人的事件，引起許多父母擔憂，在批評與焦慮之際，我們到底能做些什麼，去防止孩子被這種暴力驚悚的畫面影響呢？

1、嚴格把關：父母、保母、老師必須監督內容。

恕我直言，Momo的存在，正是看準大人不太把關影片內容，我們家沒有電視，如果女兒要看手機，大概是我帶著她去談案子、不得不安靜的時候，而影片內容，我大都找我們一起看過的，或是官方頻道的影片，這樣可以過濾掉被剪接再製的片段，在她觀賞的時候，我會一直提醒她「看太近了！看太久了！」也順便瞄一下內容有無不妥。

而且，現在有很多卡通是給成人看的，裡面有很多惡搞舉動或不雅辭彙，但大人常常以為「這些都是卡通」就輕易放行，像我女兒上次在幼稚園看電視，就看到什麼頭被切掉的卡通，我立刻冒一陣冷汗，暗示幼稚園要多多注意，別放了卡通就去忙別的事了。

2、分享判斷：告知孩子相關的新聞事件，引導他們自主過濾。

網路世界防不勝防，既然已經給手機平板了，那孩子勢必有一定的理解力，不妨用故事方式告知孩子，壞人製作了這樣惡意的節目，他不見得都以醜惡的人物來洗腦，也可能是崩壞版的正派角色，例如正在殺人的白雪公主等等，當孩子感到不舒服、不愉快的時候，請他們一定要停止播放，藉此訓練他們的判斷力。

3、引導求助：讓孩子學會主動向家長、師長告知。

這些惡意卡通，都會用各種暴力用詞或肢體動作，來喝止孩子向家長求助，所以，您平常就必須培養跟孩子的親密度，讓孩子信任您，大餘信任卡通角色，才會在看到這些影片的時候，第一時間告訴爸爸媽媽。

另外，很多人會用孩子知道的卡通人物來溝通導正，像是：「妳不乖乖，虎姑婆會來找妳喔！」我很反對這樣的引導方式，萬一真的出現一個自稱是虎姑婆的人物，那不是可以把孩子嚇個半死？完全照辦？

由這樣的觀點看來，「Momo」的出現，還真是給爸爸媽媽上了一門課，告訴我們要慎選育兒工具，手機平板永遠無法替代父母的陪伴，所以，請大家記住這3個重點：嚴格把關、分享判斷、引導求助，相信您家的孩子，對於畫面中的妖魔鬼怪，會更有抵禦力！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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