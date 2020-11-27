單親幸福心法／遠離傷痛來源，別讓依賴成為快樂的阻礙

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

就算站在ATM前，發現戶頭內剩不到1000元，我也“不曾”跟DA說過：「我們一起死吧！」

我是單親第二代，單親家庭出身，長大後又成為單親媽媽，跟上一代不同，我父親是富裕的單親爸爸，沒收入單靠存款，還可以把我送到私立復興中小學念書，而我，只能說是「勉持（勉強維持生活）」的媽媽。

那一年，父親結束補習班事業後，瘋狂投入股市，卻落了個大崩盤，根本沒有投資觀念、慘賠好幾棟房產的他，有天在廚房對小三阿姨說：「我們家完了，過不下去了，我帶兩個小孩去死好了！」

我深知父親需要人捧的個性！等他情緒冷靜下來，小三阿姨暫時離開後，我裝作若無其事，過去說了一句：「死不能解決問題，爸爸，你一定會再站起來的。」那時我才國小三年級，就得用冷靜去蓋過恐慌，試圖處理掉父親的情緒！

或許，就是經歷過這些，才造就我驚人的抗壓力吧。

我常說：「單親是一種狀態」，雖然都是單親，但每個人的生活方式不同，有人懷著憎恨過日子，可能自暴自棄，把壓力與情緒發洩到孩子身上，有人像我一樣愛自由，除了擔心收入以外過爽爽！

老實說，我應該是現在的生活，怎樣都比小時候受暴來得好，所以很能調適了！

我不認識，所以不能推測那位媽媽，為何帶兩個孩子走上絕路，我也不認為這位法官失職，因為殺害直系親屬，本來就該唯一死刑，而且先前多起恐龍判決，並不是出自同一位法官之手，這位法官按法律判，實在不該被社會大眾混在一起批鬥。

但，不得不說，身為一個沒有任何後援的媽媽，已經習慣「天常常不應，地常常不靈！」

我是一個凡事盡量靠自己的人，好像沒有很公開地說過以下這件事。

其實去年、前年、大前年的農曆年前夕，不知道為什麼案子都進不來，我們家差點連吃飯的錢都沒有，硬著頭皮去社會課求助，得到的結果永遠是資格不符！

不符的原因，可能是那長期暴打我，已經十多年未連絡的父親，現在所住的8坪小套房，也或許是比鄰居阿嬤還不熟的母親，她的事情我已經完全不知道了，不然就是我孩子做了生父認領，所以連他的一起算進去，但言而總之，我什麼都拿不到，還要跟這些原罪綁在一起。

我明明是不願意示弱的人啊！但心中複雜的情緒，還是蓋過了倔強，忍不住在承辦人前面掉下眼淚後...我得到一包米。

雖然這是窗口給我的幫助，不過我卻覺得那包米的存在，正是證明自己的無能啊！我只能回家振作，把東西出清、繼續找路子，一點一點救，撐到下一次合作案進來。（也謝謝讀者們，每次在社團默默上架，都有人給我捧場！其實那些都是我跟DA的救命錢）

單親路真的不好走，但我也得說：「雖然辛苦，可是好自由！」我不用害怕老公出軌，不用煩惱婆媳問題，不用擔心教養態度不一致～我並不恨那男人，一個人的處事態度，不會只展現在一件事上，他遲早要為自己的行為付出代價！但我不得不感謝他，不是他，我不能無性生殖女兒DAHLIA。

或許，從小提心吊膽過日子，養成我邊緣、愛獨處的習性，這反而在長大後成為利器，讓天馬行空的我，更有傻膽去面對這些災難！

人生本來就是一場修行！遠離傷痛的人事物吧，你不是一個人。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。