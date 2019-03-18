　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

山西山崩13人失聯！搜救隊「72hrs狂找」...累到臥土堆秒睡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲山西滑坡13人失聯！「救援戰士」連三天累壞...臥土堆相擁暫歇（圖／翻攝自央視新聞）

▲山西山崩意外出動了247名消防指戰員、12條搜救犬。（圖／翻攝自央視新聞，下同）

大陸中心／綜合報導

山西省臨汾市鄉寧縣棗嶺鄉衛生院北側15日發生山崩意外，目前已救出受困者20人，另有13人失聯；為了把握黃金72小時，消防隊及搜救犬已連續搜救第三天。這些「救援戰士」不眠不休數十小時，只能倒在土溝中暫歇一會，充電完後再次進入備戰狀態持續搜救，畫面十分揪心。

根據央視新聞報導的現場畫面，搜救員及搜救犬們一個個倒在土堆中，有的撐著頭瞇一會兒，有的緊緊相擁對方入睡，還有人溫柔地摸著搜救犬的頭安撫。為了趕在黃金時間內將罹難者都救出，他們只能吃泡麵、饅頭、米飯等等來充飢、補充體力，甚至只能席地休息片刻。

▲山西滑坡13人失聯！「救援戰士」連三天累壞...臥土堆相擁暫歇（圖／翻攝自央視新聞）

▲搜救隊員們只能暫時休息一會。

消防指戰員、公安武警、山西天龍救援隊、藍天救援隊等皆進入坍塌現場進行聯合作業。據悉，大陸應急管理部消息16日指出，臨汾、運城、太原、晉中、長治等5個消防救援支隊46輛消防車、247名消防指戰員、12條搜救犬、17台生命探測儀在現場持續展開搜救。

據了解，現場的受難者被埋得很深，而且建築物發生坍塌、擠壓之後，救援難度增加，不僅要刨除土石，還需要切割鋼筋、房屋立柱等等。截至16日15時，事故已致7人遇難，13人受傷，尚有13人失聯。

▲山西滑坡13人失聯！「救援戰士」連三天累壞...臥土堆相擁暫歇（圖／翻攝自央視新聞）

▲連續搜救3天的救援戰士累壞。

救難隊和搜救犬累癱的影片在網上流傳後，網友們紛紛致敬，「辛苦了，戰士們」、「消防員的背影總是在人民需要的時候出現」、「搜救的狗狗也辛苦了」、「都是父母的心頭肉」、「看著看著就哭了！謝謝，謝謝你們！」、「抱在一起的太可愛了」。

ET快訊
路邊踩到一塊肉！　半透明墨綠「天然太歲」估價嚇死人
陳文茜親口證實罹患肺腺癌！　樂觀抗病魔「這只是一塊蛋糕」
小心遲到！長榮航空3/31改「關櫃時間」 提前至起飛前60分

關鍵字：救援戰士,山西臨汾,山體滑坡,樓房坍塌,山西,救援,坍塌,搜救犬,消防員,救援隊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／10米高哆啦A夢亮相　樂園「還原10主題街景」上海開幕

提前10天迎來首批候鳥　數十萬鳥兒陸續回大陸「最北濕地」

電子菸其實比香菸還毒　專家曝：上癮機率高一倍

影／「牠太調皮」解剖奶貓PO網　男大生：給我460不然天天活殺！

「新疆教育營」學員找工作容易！　樂玉成：未來規模會逐漸縮小

腸道微生物影響高矮胖瘦？港中大投入億元追蹤10萬新生兒

打工路上踩到「太歲肉團」！　專家鑑定後嚇壞：那是長生不老藥

大陸影業票房縮水15億　四、五線城市觀眾逃離電影院

海南「海文大橋」建在極震區　六線道開通可抗9級強震

租「醫生證照」只要1萬人民幣　黑心商看準機會當仲介

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

獨家／鄭人碩和小薰交往中！　遠赴高雄見習婚禮...親密舉動外洩

上海樂園10米高哆啦A夢亮相　「還原10主題街景」活動僅一年

印尼女懷孕愛上水果肥皂味道　當冰淇淋又舔又吮「吃到發泡」

打工路上踩到「太歲肉團」！　專家鑑定後嚇壞：那是長生不老藥

大陸影業票房縮水15億　四、五線城市觀眾逃離電影院

海南「海文大橋」建在極震區　六線道開通可抗9級強震

租「醫生證照」只要1萬人民幣　黑心商看準機會當仲介

內蒙打造「草原雲谷」　蘋果中國北方首座數據中心動土

鼾聲穿透木板隔間　武漢廚師遭鄰居持菜刀砍死

山西山崩13人失聯！搜救隊「72hrs狂找」...累到臥土堆秒睡

影／男神操作穿馬路　突往後跌！慘了...30組「護欄」骨牌式倒地

華聞快遞／滬指大漲2.47%逼近3100點　茅台股價創歷史新高

蝦扯蛋辣條製程「放地上拖行」　工廠人員：沒蝦也沒蛋

台中飄香70年的老麵店！還有彈嫩滷豆腐、燒賣和包子

中職／邱丹熱身賽手感火燙　曾豪駒：表現出乎意料

16歲拉丁男被刺100刀後火燒屍　母働：他想退出黑幫

《黑色沙漠M》新職業武鬥家亮相　經典地區「大沙漠」要來了

半自動槍買氣激增「商家網站當機」　紐國總理：修法絕不退縮

全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者：什麼事

溫昇豪帶小孩出門謹遵「3原則」　被老婆吐槽像隨扈

影／甄子丹《葉問4》完結篇首支預告　詠春拳「衝出亞洲」對打美軍

雙腳踩屎尿！AKB48台北團養貓狗　「嘴上討厭心裡愛」爆暖

42歲女星「產後4個月」練回11字腹肌　爽貼照炫耀：我沒找教練！

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

大陸熱門新聞

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨..

尾牙中50萬！公司2個月後竟開..

大媽愛養生靜脈注射果汁險死

7歲兒罹血癌！生父放棄治療　原..

床的世界、和成研發長照產品登陸

打麻將狂輸怒報警　她下場超慘

港地鐵列車測試相撞　2司機受傷

網戀甜美女神慘被騙　重量級真相..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

四大血型性格特徵大揭露

他買房驚見「超奈米」洗手台：手..

刮傷轎車！她努力湊錢賠償　對方..

撿到提款卡！他按懶人密碼…秒盜..

包皮割一半！醫生突加價　他忍痛..

更多熱門

相關新聞

山西住宅坍塌12搜救犬「狂聞找人」

山西省臨汾市鄉寧縣棗嶺鄉衛生院附近15日下午5時許，發生山體滑坡事件，造成衛生院一棟住宅（6戶）、信用社一棟住宅（8戶）、一座小型洗浴中心（澡堂）坍塌。截至16日15時，已救出被困人員20人，7人遇難、13人受傷，另有13人失聯。經反覆確認，事後46人自行逃生。當局也派出了12條搜救犬加入救援行動。

沒錢撐愛心　她養11隻狗只餵白麵包

山西介休煤礦爆炸釀3死5傷

山客秀姑坪墜深谷亡　天候不佳吊掛取消

即／台中西屯灌漿工程坍塌　3人傷1受困

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

整太大！Andy：只有失落…家寧落淚

張紫妍案「藝人全噤聲」　具惠善第1個響應了！

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

錄《玩很大》小鬼合照驚見多1隻手

桃機墜樓真相曝／妻多次阻夫回美遭夫狠從4樓丟下

即／桃機男女墜樓　2人身分曝光

朋友送「祖傳藥粉包」被警帶回派出所

小孩照書養　1歲半童不會走路

Kiwebaby林進婚紗照曝光！

狂銷2.4億支最賣iPhone　今年5月將停產

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

屏東嬤撿紙箱！他一轉頭200萬紅賓士嚇歪

中天主播卡脖撞胸2女記者！東森要告了

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」憲哥開譙

更多

最夯影音

更多

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面