山西山崩13人失聯！搜救隊「72hrs狂找」...累到臥土堆秒睡

▲山西山崩意外出動了247名消防指戰員、12條搜救犬。（圖／翻攝自央視新聞，下同）

大陸中心／綜合報導

山西省臨汾市鄉寧縣棗嶺鄉衛生院北側15日發生山崩意外，目前已救出受困者20人，另有13人失聯；為了把握黃金72小時，消防隊及搜救犬已連續搜救第三天。這些「救援戰士」不眠不休數十小時，只能倒在土溝中暫歇一會，充電完後再次進入備戰狀態持續搜救，畫面十分揪心。

根據央視新聞報導的現場畫面，搜救員及搜救犬們一個個倒在土堆中，有的撐著頭瞇一會兒，有的緊緊相擁對方入睡，還有人溫柔地摸著搜救犬的頭安撫。為了趕在黃金時間內將罹難者都救出，他們只能吃泡麵、饅頭、米飯等等來充飢、補充體力，甚至只能席地休息片刻。

▲搜救隊員們只能暫時休息一會。

消防指戰員、公安武警、山西天龍救援隊、藍天救援隊等皆進入坍塌現場進行聯合作業。據悉，大陸應急管理部消息16日指出，臨汾、運城、太原、晉中、長治等5個消防救援支隊46輛消防車、247名消防指戰員、12條搜救犬、17台生命探測儀在現場持續展開搜救。

據了解，現場的受難者被埋得很深，而且建築物發生坍塌、擠壓之後，救援難度增加，不僅要刨除土石，還需要切割鋼筋、房屋立柱等等。截至16日15時，事故已致7人遇難，13人受傷，尚有13人失聯。

▲連續搜救3天的救援戰士累壞。

救難隊和搜救犬累癱的影片在網上流傳後，網友們紛紛致敬，「辛苦了，戰士們」、「消防員的背影總是在人民需要的時候出現」、「搜救的狗狗也辛苦了」、「都是父母的心頭肉」、「看著看著就哭了！謝謝，謝謝你們！」、「抱在一起的太可愛了」。