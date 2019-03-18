習近平「2019第一訪」21日啟程！將到義大利、摩納哥、法國

▲習近平在菲律賓進行國事訪問。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

大陸外交部發言人陸慷18日宣布，應義大利共和國總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）、摩納哥公國元首阿爾貝二世親王和法蘭西共和國總統馬克宏（Emmanuel Macron）邀請，國家主席習近平將於21日至26日對上述三國進行國事訪問。義國《頁報（Il Foglio）》16日指出，習近平在羅馬的住宿要求「要離美國大使館遠一點」，防止遭竊聽。

羅馬的威內多大道是高級飯店集中區，也是訪義的外國領導人、明星住宿首選。據《頁報》16日報導，有消息人士稱，坐落在威內多大道121號的美國大使館安裝了天線，「什麼都聽」，因此習近平一行人將選擇羅馬中央公園另一側的「王子公園飯店（Il Grand Hotel Parco dei Principi）」。

▲ 美國駐義大使館的位置。（圖／googlemap）

報導稱，習近平有可能會住在六樓的皇家套房；該套房除了面對羅馬中央公園，享有大片綠意窗景，還可以直接看到梵蒂岡聖伯多祿大教堂的圓頂。

▼王子公園飯店外觀。（圖／翻攝自googlemap）

目前，大陸外交部尚未正式公布習近平訪義的行程細節，不過《頁報》稱，此次訪團約有200人，將會在21日接近傍晚抵達羅馬機場；習近平22日上午會先到總統府拜會義大利總統馬達雷拉 (Sergio Mattarella)，之後有3小時「私人行程」，由中國大使館安排。

報導稱，習近平於22日下午將拜會義大利參眾兩院議長，兩院都只排了20分鐘，之後就是重頭戲「兩國經貿論壇」；傍晚時間，習近平將參訪羅馬競技場，而此時的競技場將不對外開放，專門接待中方；一行人隨後前往總統府參加國宴。

▼皇家套房內景。（圖／翻攝自王子公園飯店官網）

報導指出，習近平23日上午將參訪「羅馬國家祭壇」(Altare della patria)，隨後前往義大利政府接待外賓的「夫人莊園」（Villa Madama），兩國簽署「一帶一路」協議；行程結束後，轉往義大利西西里島訪問。

不過報導稱，中方到西西里島的實質意義有限；中國早已多次表達，對投資南義的港口沒興趣，這是因為中方已有希臘的彼里夫斯港（Piraeus）的經營權；對中國更有戰略價值的，應該是北義的熱內亞港（Genova）。