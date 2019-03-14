交大故宮聯手開學分課教古物修復 　200個名額1天秒殺

▲交大與故宮推出「走近故宮國寶」磨課師線上學習課程。（圖／交通大學提供）

記者崔至雲／台北報導

國立交通大學與國立故宮博物院聯合在今年3月盛大推出「走近故宮國寶」磨課師(Massive Open Online Courses, MOOCs)線上學習課程，由故宮專業的研究員親自設計教案並參與課程錄製，免費在交大經營的育網平台上開放給社會大眾，讓大家透過新型態的大規模開放式線上課程，走近國寶，聽聽精彩的書畫、玉器、陶瓷、古籍文獻及文物修復的故事。



交大指出，「走近故宮國寶」課程除了免費提供給社會大眾學習之外，也首次嘗試提供給少數大學作為通識教育學分課程，大受學生歡迎，而今年開始交大也將「走近故宮國寶」線上課程納入107學年度第二學期的正式通識教育學分課程，在課程開放選修的當天，200名選課名額立即被秒殺，許多未能選到課程的同學還在開學後第一次面授的課堂上排隊申請加簽，最終只有大四的同學因為即將畢業，沒有機會再選修這門課，才被允許加簽。

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▲「走近故宮國寶」磨課師線上學習課程，由故宮專業的研究員親自設計教案並參與課程錄製，讓大家透過新型態的大規模開放式線上課程，走近國寶。（圖／翻攝自維基百科）

交大指出，除了交大以外，慈濟大學、海洋大學、高雄醫學大學及台灣體育運動大學也採用了這門課程做為正式的通識教育學分課程，一樣廣受學生的歡迎。



另外，這門「走近故宮國寶」課程也在今年參加了由交通大學所推動的「攜手中學數位學習」實驗計畫，其中永慶高中、嘉義高中、宏仁女中、輔仁中學及文山高中等五所參與此一實驗計畫的高中，便採用了這門課程作為多元選修課程，讓高中的多元選修課變得更為豐富及精彩。

▲交通大學指出，「走近故宮國寶」課程開放選修的當天，200名選課名額立即被秒殺。（圖／國立交通大學提供）

交大表示，預計在這個學期結束時，全台會有約750位大學生及高中學生經由這門「走進故宮國寶」課程加深對故宮的認識及得到學分，108學年度，故宮計畫將這門課程全面推廣到更多的大學及高中作為通識教育或多元選修的學分課程，屆時預計採用的學校數及選修的學生人數將會倍數成長，達到數千人，這將是故宮近年嘗試積極深入年輕族群以來所做最為成功的創舉。