　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

青少年分享紐國槍擊直播遭起訴　FB急刪150萬支影片

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼facebook。（圖／路透社）

▲facebook。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

紐西蘭一名18歲青年因透過臉書與Youtube等媒體直播基督城清真寺的恐怖槍擊案，遭到警方拘捕並於18日起訴。對此，臉書表示，已經移除150萬支槍擊案的直播畫面，其中有80％在審核時就攔截的，但仍有近30萬支影片成功上傳後才被下架。

▲▼ 紐西蘭基督城槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 紐西蘭基督城槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 紐西蘭基督城槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

除散布血腥直播內容外，該名少年更發佈一張以清真寺為背景，寫有「目標鎖定」的照片，因此被警方以恐攻疑犯拘提。

法官責令少年不得進行保釋，也同時要求各方禁止公布被告姓名與起訴細節，並訂於4月8日再次開庭。檢調人員表示，每項罪名最高都可判14年的有期徒刑；經過調查後，該少年與槍擊案應無直接關係。

▼ 紐西蘭基督城15日爆發槍案，圖為28歲槍手塔朗特（Brenton Tarrant）2016年3月在伊斯坦堡機場的身影。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 紐西蘭基督城15日爆發槍案，圖為28歲槍手塔朗特（Brenton Tarrant）2016年3月在伊斯坦堡機場的身影。（圖／達志影像／美聯社）

28歲的澳洲白人男子塔朗特（Brenton Tarrant）15日在紐西蘭清真寺與其他幾名槍手一起開槍掃射穆斯林。在攻擊之前，他曾經貼出一篇長篇自白書，內容提到，穆斯林應該從伊斯坦堡海峽以西的土耳其地區被驅逐，隨後他便在臉書直播射殺穆斯林的畫面。據了解，臉書已盡力刪除該直播影片，卻仍有不少備份影片在網路上流傳。

▼ 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）16日與穆斯林群體會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）16日與穆斯林群體會面。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
鄧紫棋「美國見網友」！一看合照超大咖網傻了：太強大
愛吃重鹹！1家7口都長腸息肉　醫警告這些食物別碰
蔡依林喊戀愛了！對象是超帥鮮肉：感受到向日葵陽光

關鍵字：清真寺,穆斯林,紐西蘭,恐怖攻擊,恐攻,facebook,,紐澳要聞,槍擊,塔朗特,Brenton Tarrant

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

每天2杯手搖飲「早死風險增63%」！　哈佛研究：喝越多死越快

11歲「小梅西」跑步機上展盤球神技　在熱刺踢球還是Nike大使

凌晨下班回家！她打開燈見陌生衣物…一轉頭「裸男」床底撲來

「孩子的命由我們來守護！」日本政府敲定修正案　禁家長體罰兒童

被通緝還是要投票　泰男被警識破轉身狂奔「跳河身亡」

2男機上格鬥打爆鼻見血　只為了她「上廁所沒有穿鞋」

衣航黑盒子解密失速原因　與獅航客機攻角「非常、非常相似」

青少年分享紐國槍擊直播遭起訴　FB急刪150萬支影片

男生當醫師…女孩註定當護理師　網狂轟「小孩萌照」：根本歧視

Google Docs暗黑功能夯！學生爽聊100％避開老師爸媽視線　紀錄一鍵就清除

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

機車考照先上「3天駕訓班」 交部4/16起試辦補助1000元！

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

警察挖到「祖傳藥粉」夾鏈袋 秒帶回派出所！結局逆轉笑爆萬人

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

每天2杯手搖飲「早死風險增63%」！　哈佛研究：喝越多死越快

11歲「小梅西」跑步機上展盤球神技　在熱刺踢球還是Nike大使

凌晨下班回家！她打開燈見陌生衣物…一轉頭「裸男」床底撲來

「孩子的命由我們來守護！」日本政府敲定修正案　禁家長體罰兒童

被通緝還是要投票　泰男被警識破轉身狂奔「跳河身亡」

2男機上格鬥打爆鼻見血　只為了她「上廁所沒有穿鞋」

衣航黑盒子解密失速原因　與獅航客機攻角「非常、非常相似」

青少年分享紐國槍擊直播遭起訴　FB急刪150萬支影片

男生當醫師…女孩註定當護理師　網狂轟「小孩萌照」：根本歧視

Google Docs暗黑功能夯！學生爽聊100％避開老師爸媽視線　紀錄一鍵就清除

教官嚴肅臉講課...桌下「一團黑黑」蠕動！屏科大學生憋笑中

每天2杯手搖飲「早死風險增63%」！　哈佛研究：喝越多死越快

11歲「小梅西」跑步機上展盤球神技　在熱刺踢球還是Nike大使

熱湯無限續！台南傳統割包小店　吃得到全台僅有的豬舌包

回應達賴喇嘛　陸外交部：活佛轉世應遵守國家法律

新華社：蔡英文汙名化一國兩制　暴露面對民意的不安

創意家329接案171億　預售平盤、新成屋降價10%以內

新家書櫃「自動打開」...鑽出小幽靈　他一看「毛毛的」

凌晨下班回家！她打開燈見陌生衣物…一轉頭「裸男」床底撲來

不滿新身分證沒國旗　黃昭順：像果汁牛奶沒有果汁

中天主播「卡脖撞奶2女記者」 發文互嗆...東森要告

國際熱門新聞

後悔廢死　5.2萬人連署求判紐..

男測試特斯拉自駕　直接撞老婆

荷蘭電車殺人案已3死9傷　槍手..

鯨菲國擱淺亡　胃竟塞40kg塑..

巨鱷生吞工人　剖肚驚見一堆人骨

正妹岸邊燦笑拍網美照　下秒慘遭..

美醫生夫妻　遭11歲少年闖家中..

捐精男5年製造18孩　還有7孩..

為了更帥　他遠赴瑞典挖空2耳

酒店玩重量騎乘　完事後他看淡一..

正妹遭癡漢強摟　瘋狂舔臉嚇到崩..

富商跟哥哥惡鬥　坐牢前卻被拯救

小行星經大氣層爆炸　威力17...

紐約曼哈頓槍案1死　傳主嫌落網

更多熱門

相關新聞

場勘？紐槍手現身北島大城漢密頓

紐西蘭槍擊恐攻血洗清真寺的案件震驚全球。只不過，事發前2周， 28歲澳籍主嫌塔朗特（Brenton Tarrant）曾現身紐西蘭第四大城市漢密頓（Hamilton）另間清真寺附近，疑似是在「事前場勘」，這讓當地人連連驚呼，這起喋血槍案原本很有可能是針對他們而來，「（他的目標）很可能是我們！」

紐約曼哈頓槍案1死　傳主嫌落網

美醫生夫妻　遭11歲少年闖家中射殺

半自動槍買氣激增　紐國總理修法「不退縮」

後悔廢死　5.2萬人連署求判紐國槍手死刑

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王令麟 王金平 衣索比亞空難 理科太太 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 郭台銘 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 酒駕修法 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

醜爆了！供應鏈證實新iPhone搭載3鏡頭

吃麥當勞漢堡舌頭流血！吐出一根針

東石84歲駝背嬤後仰摔倒！竟神奇痊癒

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

鄰居連錯藍芽　他連聽4天笑爆了

免運動！她靠金針菇茶「刮油狂瘦」

屏東嬤撿紙箱！他一轉頭200萬紅賓士嚇歪

騎士：停紅綠燈以為到日本了！307公車過彎推爆

2020換發新身分證　將會取消國旗

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

立法院「人全不見」剩黃國昌　網怒：有夠扯

平交道擋車大逆轉　2車主還原真相

「大咖女神」現身台南高鐵　網嗨翻：想請假

TWICE志效被爆機場淚崩　粉絲心疼：妳要堅強

「香港飛魚」練泳猝死得年26

更多

最夯影音

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面