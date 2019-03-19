青少年分享紐國槍擊直播遭起訴　FB急刪150萬支影片

▲facebook。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

紐西蘭一名18歲青年因透過臉書與Youtube等媒體直播基督城清真寺的恐怖槍擊案，遭到警方拘捕並於18日起訴。對此，臉書表示，已經移除150萬支槍擊案的直播畫面，其中有80％在審核時就攔截的，但仍有近30萬支影片成功上傳後才被下架。

▲▼ 紐西蘭基督城槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

除散布血腥直播內容外，該名少年更發佈一張以清真寺為背景，寫有「目標鎖定」的照片，因此被警方以恐攻疑犯拘提。

法官責令少年不得進行保釋，也同時要求各方禁止公布被告姓名與起訴細節，並訂於4月8日再次開庭。檢調人員表示，每項罪名最高都可判14年的有期徒刑；經過調查後，該少年與槍擊案應無直接關係。

▼ 紐西蘭基督城15日爆發槍案，圖為28歲槍手塔朗特（Brenton Tarrant）2016年3月在伊斯坦堡機場的身影。（圖／達志影像／美聯社）

28歲的澳洲白人男子塔朗特（Brenton Tarrant）15日在紐西蘭清真寺與其他幾名槍手一起開槍掃射穆斯林。在攻擊之前，他曾經貼出一篇長篇自白書，內容提到，穆斯林應該從伊斯坦堡海峽以西的土耳其地區被驅逐，隨後他便在臉書直播射殺穆斯林的畫面。據了解，臉書已盡力刪除該直播影片，卻仍有不少備份影片在網路上流傳。

▼ 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）16日與穆斯林群體會面。（圖／達志影像／美聯社）