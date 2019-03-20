新式身分證不放國旗？　藍委哽咽不排除明年推公投

▲國民黨團記者會。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

新版身分證上是否保有國旗，引發各界議論。國民黨立法院黨團今召開記者會，高喊「我是中華民國國民、我的身分證要有國旗」，痛批蔡政府為了去中華民國化，不斷地以小動作蠶食、去化，一步步讓中華民國消失，「難道這就是執政黨所謂捍衛主權的方法嗎？」非常可惡，呼籲民進黨回頭是岸，重視、珍惜國號及國旗，不排除在明年大選提出「身分證上有國旗」公投。

書記長吳志揚表示，換發數位身分證大約需要花費40億元，民進黨政府卻利用這個機會，彰顯意識形態治國，乘機消滅中華民國國旗、圖像和意象，一步一步消滅中華民國於無形，把國民對於國家認同一點一滴弱化。他質疑蔡總統自上任以來，想盡辦法在任何對外公開場合，消除跟中華民國有關的視覺和辨識圖像，甚至對外文件上完全不使用中華民國，是不是接下來要利用法律和公投手段，完全去除中華民國呢？蔡英文到底要捍衛甚麼主權呢？

吳志揚指出，蔡政府去中華民國化的動作不斷，從最近的台北車站導覽標示的「ROT」、國慶日布置與意象不見國旗，以及包括蔡英文在內的政府官員，說到中華民國都以「這個國家」來替代，在駐外單位的正式場合，根本不見國旗與國號，竟以「我國」來替代；甚至蔡英文就職演說都以「這個國家」來替代中華民國。吳志揚呼籲蔡政府，珍惜、正視中華民國國號與國旗，不要跟絕大多數熱愛中華民國的人民對幹！

副書記長童惠珍哽咽的說，許多海外僑胞熱愛中華民國、熱愛國旗，尤其身在異地看到自己國家的國旗，是多麼不容易的事情，如今民進黨政府卻急於消滅國旗與國號，從身分證上意圖造成認同上的混淆和疑惑，不去拚經濟、拚民生，刻意操縱對立與矛盾，深深傷害海外僑胞的心。

立委陳學聖表示，世界各國中，在身分證上有標示國旗的國家，包括瑞士、阿拉伯聯合大公國、泰國、馬來西亞等，從先進的民主國家到較落後國家都有，目的在於凝聚國家認同與共識。為了捍衛中華民國國旗，他已臨時提案強烈反對身分證上沒有國旗，倘若蔡政府執迷不悟，不排除在明年大選提出「身分證上有國旗」公投。

副書記長林奕華也呼應，中華民國對外處境相當艱難，許多留學生經常拿出身分證向外國人介紹自己的國家，這是多麼驕傲的事情，如今蔡政府意圖消滅中華民國，甚至從學校教育下手，一點一滴侵蝕國家認同，動作令人深惡痛絕，明年大選舉將會是捍衛國旗的一場人民公投。

立委呂玉玲強調，唯有身分證上標示國旗，才能夠向全世人宣告，中華民國是個主權獨立的國家。現在的政府，在中華民國的土地上，享用中華民國的權利與俸祿，卻四處在藏國旗，不用心拚經濟，只會玩意識形態的小動作，令人遺憾。