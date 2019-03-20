Google+、Inbox掰掰　4月2日終止服務

▲Google。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

隨著科技日新月異，有新的產品誕生，就會有舊的產品要下台一鞠躬，Google先前就宣布要在今年關閉6項服務，這次輪到Google+個人版服務和Inbox by Gmail，這兩項服務將於4月2日正式關閉。

Google+個人版服務

臉書在短短幾年內就隨著網路的普及吸引了大量用戶，活躍使用者數一度超越Google，令Google坐立難安，最後選擇關閉剛上線不久，且已有一定用戶數的社群服務Google Buzz及Google Wave，推出全然陌生的Google+。

而Google+也相當爭氣地在一天內就達到了2000萬註冊用戶，同樣的人數臉書與推特可是耗費了3年才實現。由於Google希望Google+擁有真實的用戶群，成為聯繫Google產品家族的樞紐，因此在Google+實施真名註冊政策。為徹底實施此政策，Google+制定了一項令人匪夷所思的決定，一但用戶被認定並非使用真實姓名，該帳戶便會被封鎖，連帶著Gmail等其他Google服務也全面被禁用。

部分使用者為確保自己的Google服務正常使用，開始退出Google+，部分使用者也開始覺得Google+帶來的社群樂趣不如先前已有的社群網站，用戶慢慢流失使Google+到了後期已變成一個鬼城。不過縱然已成為鬼城仍有不少使用者堅守，據統計當時的Google+仍有1.11億活躍用戶，但令人失望的是，Google非但未試圖改進Google+的使用體驗，反而在不斷改版後丟失了原先的初衷。

Google最終決定要在今年4月2日關閉Google+個人版服務，未來將只提供企業版服務，用戶若是有相關數據還儲存於Google+，應盡速把握時間將旗下載備份。

▼Google+。（圖／達志影像／美聯社）

Inbox by Gmail

Inbox 簡單的說，是一個把 Gmail 延伸成更接近使用者行為的收件模式，首先，使用者如果收到有照片的郵件，那麼在Inbox 裡面，不用點開郵件，就可以先看照片、標題跟文字，而且只要用手左右滑動，就可以選擇要不要刪除、封存郵件。

再來針對 Inbox 提供快速寄件的方式，這項功能跟撥打電話裡面「我的最愛」的功能類似，只要打開 Inbox，就可以點選右邊的+號，快速找到平時常常寄件的收件者，還有自己自訂幾個比較重要的收件者，提升寄件效率。

但Google後來一直將一些Inbox的特色功能導入Gmail，逐漸所縮小這兩項產品的差異性，也等於加速了Inbox被市場淘汰的時間。Google確定將於今年4月2日終止Inbox by Gmail服務，原先有在使用Inbox by Gmail服務的用戶近期應該都會收到相關通知稱該服務將於15天內結束。

▼Inbox by Gmail(圖／業者提供)