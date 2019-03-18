天空灰又髒！「苗栗以南」26測站亮橘警　高雄最糟幾乎淪陷

▲高雄測站拍到天空都是灰濛濛一片。（圖／翻攝自空品監測網即時影像）

生活中心／台北報導

受到東風至東南風影響，苗栗以南空氣汙染累積嚴重，民眾外出要記得攜帶口罩！據環保署空氣品質監測網數據顯示，截至上午12時，苗栗以南10縣市共有26個空品測站，AQI空氣品質指標達到對敏感族群不健康的「橘色警示」等級，其中又以高雄市最嚴重。

環保署指出，今（18）日微弱鋒面通過，北部、東半部及金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，環境風場以偏東至東南風為主，西半部位於背風面，風速偏弱，污染物易累積，局部地區污染物濃度易偏高，中部以南午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

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據空氣品質監測網顯示，上午12時達到橘色警戒等級的測站包含小港、復興、前鎮、仁武、楠梓、前金、左營、琉球、林園、大寮、鳳山、屏東、橋頭、台南、安南、善化、新營、嘉義、斗六、竹山、彰化、南投、西屯、忠明、三義、豐原。

環保署提醒，達到全民不良影響健康的紅害等級，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，也應減少體力消耗，特別是減少戶外活動，學生族群應避免長時間劇烈運動。

▲苗栗以南26測站淪陷。（圖／翻攝自空品監測網）