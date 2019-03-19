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東方器物以西方油畫表現！中正紀念堂3/20「陳彤亮創作個展」

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▲▼ 東方器物以西方油畫表現！中正紀念堂「陳彤亮創作個展」展出（圖／國立中正紀念堂管理處提供）
▲東方器物以西方油畫表現！中正紀念堂「陳彤亮創作個展」即將展出。（圖／陳彤亮作品，國立中正紀念堂管理處提供，以下同）

生活中心／綜合報導

中正紀念堂即將舉辦台灣藝術家「淬鍊中西－陳彤亮創作個展」，將於3月20日至3月31日在管理處4展廳展出。展覽共有兩主題，其一「東方風華」以東方器物為主題，透過西方油畫表現；其二「西方經典」則帶領觀眾反思百年來在食、衣、住、行、育、樂，乃至文學、藝術各方面，我們都深受西方文化的影響。

主辦單位表示，「淬」的意思是將錘鍊燒紅後的金屬，快速浸入冷水中後取出，使其強度得以優化。「鍊」則為冶金之意，引申為鍛鍊、磨煉。傳統古典繪畫吸引世人之處，在於深刻底藴外顯的成果，從傳承中學習進而突破再創造，這些過程與成果無法橫空出世，就像一瓶佳釀，需天候、地利、人和，還得加上時間的淬鍊洗禮，才能成就無可取代的口感與風味，也才能顯出它的深度價值，經得起細細品味。

▲▼ 東方器物以西方油畫表現！中正紀念堂「陳彤亮創作個展」展出（圖／國立中正紀念堂管理處提供）
▲「東方風華」以東方器物為主題，透過西方油畫表現，結合東西文化各自的視覺特徵，交融出獨特的靜物畫美學。

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該展主題之一「東方風華」以東方器物為主題，透過西方油畫表現，結合東西文化各自的視覺特徵，交融出獨特的靜物畫美學。中華美學中有著非常豐富的意念與觀點：古人曰「立象盡意」，以及「觀物取象」中仰觀俯察的思維，是具體觀察描繪的思想。漢代「以神制形」、謝赫「六法」、劉勰「文心雕龍」中的「隱秀」概念等，追求神形氣韻這些意識美學，深刻影響數百年來的中華藝術。

在東方風華系列作品中，畫家體現的是文人的高雅離俗，秀而不彰地蘊涵當代審美情懷。其中的唐馬，宋瓷，明青花、清粉彩，這些古器物呈現含蓄、內斂、和諧、雅致的美學特點。本系列作品融會東丶西方的精要，表現的是「物以載道」，文人氣韻的靜物創作風格。

▲▼ 東方器物以西方油畫表現！中正紀念堂「陳彤亮創作個展」展出（圖／國立中正紀念堂管理處提供）
▲「西方經典」則反思百年來在各方面，包含食衣住行育樂、文學、藝術，我們都深受西方文化的影響。

展出主題之二「西方經典」則反思百年來在食、衣、住、行、育、樂，乃至文學、藝術各方面，我們都深受西方文化的影響，西方著重科學的邏輯思維，有別於東方的內觀思維，轉而追求直接及外展的特徴。其表現在藝術上，予人直觀、寫實的效果，透過良好的觀念與技術控制，能使作品表現出深度空間感及逼真寫實的效果。

17世紀的西方靜物畫，已發展得極為完善，當時的藝術家除了將靜物描繪得細膩寫實，更融入深刻的人文情懷，這些精彩的靜物作品為後世樹立了典範。本系列創作承載西方靜物畫的美學高度，重構出西方靜物畫所傳遞的視覺脈絡，是一場穿越時空的對話與致敬。

展出者表示，東方繪畫以清雅秀麗為要，西方繪畫則以厚實逼真為尚，如何將東方紙本的輕盈高雅氣息，美好的並置於以厚重堆砌為主的西方媒材上，是「淬鍊中西」展出作品所竭力追求的。

▲▼ 東方器物以西方油畫表現！中正紀念堂「陳彤亮創作個展」展出（圖／國立中正紀念堂管理處提供）

陳彤亮創作個展
展覽期間：3月20日至3月31日（上午9時至下午6時）
展覽地點：中正紀念堂管理處4展廳

▲▼ 中正紀念堂。（圖／記者林育綾攝）
▲「陳彤亮創作個展」將於3月20日至3月31日在中正紀念堂管理處4展廳展出。（圖／記者林育綾攝）

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