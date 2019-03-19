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反悔照全家福　「只能退半費」新手爸媽拒和解　　

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▲▼雙胞胎,嬰兒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲有攝影公司看中父母想幫寶貝留下美好回憶的市場，與月子中心聯手做行銷。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

不少父母想幫寶貝留下美好回憶，有專業兒童攝影公司看中這市場，與月子中心聯手做行銷，先由月子中心告知將贈送一張含相框的漂亮嬰兒照給爸媽，拍攝過程中強力推銷拍攝整組嬰兒全家福，日前有消費者一時衝動簽約刷卡1萬7千元，事後卻反悔，消保官指出，該推銷手法應屬攝影公司未經邀約下造訪居住處，消費者往往未經深思而簽定契約，也特別提醒消費者在簽約前務必三思，以避免糾紛。

消費者程先生林小姐夫妻選擇在月子中心坐月子時，中心告知夫妻倆將提供加值服務，贈送一張含有相框的寶貝照，並排定拍照時程，拍照當天攝影師順勢多拍了許多不錯的鏡頭，並由攝影公司業務員現場強力推銷，新手父母見到整組20張的寶貝全家福愛不釋手，在一時喜悅衝動下簽約刷卡了1萬7千元，但夫妻倆事後想想覺受騙，因此向消保官申訴請求解約退款。

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▲反悔照全家福　「只能退半費」新手爸媽拒和解。（圖／新竹市政府提供）

▲消保官提醒消費者簽約前三思。（圖／新竹市政府提供）

經消保官開會協調，攝影公司表示，相片的電子縮圖檔已傳送給消費者，智慧財產價值已收不回了，所以僅願退回一半款項，不過消費者仍無法接受、雙方和解失敗。

新竹市政府消保官提醒消費者注意，此案例與消費者保護法第2條第11款的「訪問交易」有關，指企業者未經邀約而與消費者在其住居所、工作場所、公共場所或其他場所訂立之契約，由於訪問交易通常是在消費者毫無預期又未經深思的情況下，貿然締結買賣契約，為維護其權益，便予消費者後悔的權利。

消保官表示，若月子中心沒有預先告知消費者有自選自費項目部分，而是攝影公司藉由合作關係現場強力行銷，且月子中心可視為消費者的暫時住居所，攝影公司額外的推銷應該並未經邀約，對消費者而言是一種突擊性的行銷，並非預期性的或可預做準備的；依消保法第19條規定，訪問交易的消費者得於收受商品或接受服務後七日內，以退回商品或書面通知方式解除契約，無須說明理由及負擔任何費用或對價，就本件爭議，業者應退回款項，提醒其他消費者若有遇上相關爭議可多加注意。

★圖片為版權照片，由免費圖庫Pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：全家福,消費糾紛,消保官,沙龍照,月子中心

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