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賴清德投入初選　李豔秋預測：蔡英文初選前宣布特赦陳水扁

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▲▼前總統陳水扁。（圖／翻攝自YonGe Chen臉書）

▲前總統陳水扁。（圖／翻攝自YonGe Chen臉書）

 政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德投入黨內總統初選，更拋出特赦前總統陳水的議題，掀起討論。對此，前主播李艷秋在臉書預測5個未來可能會出現的現像，她認為總統蔡英文可能在「初選前宣布特赦陳水扁」。

李豔秋預測，未來可能出現的現象，第一，蔡英文對兩岸關係將更強硬，言語更尖銳，激怒老共反擊以取得綠營及中間選民支持；第二，特赦阿扁將成主議題，蔡英文可能在初選前宣布特赦陳水扁；第三，蔡英文將動用龐大國家資源佈局初選，因為初選輸，她立刻跛腳，且歷史留笑名；第四，賴清德指名挑戰韓國瑜，在「兩大王牌對壘」的氛圍下，拱韓聲浪將更高；第五，韓國瑜如果不參加初選卻坐等黃袍加身，國民黨就分裂，依國民黨的習性，就不敬禮解散。

▲▼蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

李豔秋也觀察出賴清德PK蔡英文所代表的現象，像是蔡英文沒希望連任，已成民進黨內的共識，還有蔡英文可能成為第一個不獲提名的現任總統，賴清德用小英措手不及的方式宣布參選，就表示不會接受協調，未來一個月民進黨大咖們將被迫選邊，不過依民進黨習性，初選不論誰勝出，都會迅速整隊，因為能繼續掌權是全黨最高利益。

李豔秋也分析民進黨初選「全民調」該支持誰，「如果要獨立，選賴清德；要窮死，選蔡英文；如果是藍營選民，就看誰弱就投他一票」。

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