陸「人均通關時間」減至45秒　網友調侃：安檢要45分鐘

▲大陸公安部公布人均通關時間。（圖／翻攝中新社）

記者曾俊豪／北京報導

大陸公安部今（19日）召開記者會，通報國家移民管理局「放管服」改革工作情況，其中，2018年中國公民人均通關時間減少至45秒，大型口岸高峰期旅客候檢時間比前一年縮短10分鐘，宣告「口岸通關排長隊」成為歷史。不過，有大陸網友調侃，通關雖然只要45秒，但「安檢要45分鐘」

公安部新聞發言人郭林指出，自辦理護照等出入境證件「只跑一次」制度實施以來，截至2018年底，全國共累計審批簽發護照等出入境證件、簽注1億多本(張／枚)，申請人總體滿意度達99%以上。

其中，2018年檢查出入境人員同比增長9.9%，中國公民人均通關查驗時間減少至45秒，大型口岸高峰期旅客候檢時間環比縮短10分鐘，達到國際先進水平，口岸通關排長隊成為歷史。

▲人均通關僅45秒，引大陸網友熱議。（圖／翻攝微博：環球時報）

一同出席記者會的國家移民管理局外國人管理司負責人陳斌介紹，國家移民管理局在不到一年的時間內相繼推出辦理出入境證件「只跑一次」等10余項改革新政，而2018年移民和出入境管理工作實現「兩增長兩減少」：全年共檢查出入境人員6.51億人次，同比增長9.9%；中國公民人均通關查驗時間減少至45秒。

此外，審批簽發各類出入境證件1.5億張(本次)，同比增長11.1%；戶籍地居民出入境證件審批簽發由10個工作日減少至7個工作日。

官方公布的數據則在網路上引起討論，有網友留言「的確是45秒，不過安檢需要45分鐘，二者是連在一起的」；還有人表示「確定45秒？呵呵」；不過，也有網友緩頰，「通關確實挺快，每次安檢鵝等行李等的心焦」；另外有人讚賞自助查驗的作用，「確實比以前快很多」。

▲人均通關僅45秒，引大陸網友熱議。（圖／翻攝微博：環球時報）