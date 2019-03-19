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台商怒告「詐5158萬」　海派酒女「是交往不是包養」遭法官打槍

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▲▼馬賽克。台商愛上海派七店酒女，交往2年就奉上快5千萬。（圖／翻攝臉書）

▲台商怒控方姓酒女詐騙5千萬，19日方女遭判1年2月徒刑。（資料照／翻攝臉書）

記者陳玉／台中報導

6旬吳姓台商4年前在台中海派酒店認識方姓酒女，每月以20萬包養方女，2年內投資方女近5千萬，但後來方女突然失聯，吳男認為被騙怒告方女詐欺。台中地院經查後認為吳男包養方女，還幫還債、買名車、名錶等3700萬元花費屬於餽贈，但方女捏造購屋、開美甲店等理由詐得1402萬餘元，19日依詐欺等罪嫌判方女1年2月徒刑。全案可上訴。

60多歲的吳姓台商4年前在台中海派酒店，結識當時擔任酒女的方女，吳男以每月20萬元包養方女，未料前年間2月方女突然失去音訊，吳男怒告方女詐走5158萬元，台中地檢調查後認為，吳男幫方女還債、買名車及名錶等共花費3700萬元，但方女捏造購屋、開美甲店等向吳男詐得1402萬元，去年10月間依詐欺、洗錢等罪起訴方女。

首次出庭時，方女稱與吳男是「交往」不是「包養」，更說1千多萬買房錢去買保險都是吳男教她的避稅法，另向吳男拿取200萬元開美甲店，方女也說200萬元是吳男給的分手費，且她要開的是美容美體店。事後更是哭著搭車離去。

法官審理認定，吳男給方女3700萬元花費屬於餽贈，但方女稱拿取200萬元要開美甲店一事，方女並未開店，且又辯稱這是吳男給的分手費，不予採信，19日依詐欺罪判方女1年2月徒刑。

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關鍵字：台中,海派,台商,酒女,詐欺

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