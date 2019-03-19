快訊／酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

記者徐政璿／台北報導

立法院19日原定審攸關酒駕防治的《道交條例》，排在第14案，而審到第6案時，立法院副院長蔡其昌上午10點半就宣布休息。時代力量立委黃國昌因此直接到主席台上爆怒開直播，質問蔡其昌憑什麼休息，「防治酒駕可以這樣打假球嗎？」

▲立法院吵酒駕防制。（圖／記者徐政璿攝）

黃國昌先是在議場內大吼「誰說可以喊休息的？防酒駕打假球打成這樣？也請秘書長來！」隨後，黃國昌與時代力量立委徐永明開始張貼「酒駕防制，莫再拖延」的布條。黃國昌邊罵邊坐上主席台，並在主席台上直播，怒轟「兩黨在酒駕發生的時候，不是說要趕快立法？今天排議程說要排14案，審到第六案就喊休息？」

黃國昌怒轟「這是什麼國會啊？主席在哪裡？蔡其昌你在哪裡？」他也向蘇嘉全喊話，「身為立法院的大家長，你在哪裡？你的副院長蔡其昌很忙！跟人民說好要做好酒駕防制，現在怎麼了？酒駕打什麼假球？」

徐永明隨後也在臉書表示，今天院會民進黨把酒駕修法排在第14案，結果會議主席蔡其昌副院長只處理到第6案就宣佈休息。請問民進黨，你們的議程是排假的嗎？請問蔡副院長，憑什麼議程還沒處理完就宣佈休息？請所有關心酒駕議題的朋友，一起協尋蔡副院長，今天完成酒駕修法，立法院才能下班！

▼立委黃國昌霸佔議場主席台，要求酒駕防制莫再拖延。（圖／記者屠惠剛攝）