秀秀農場有機芭樂　微酸帶甜溫柔又健康

▲屏東縣鹽埔鄉李王來春女士栽種有機芭樂。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣鹽埔鄉李王來春女士，因為健康因素，10年前離開職場，開始從事友善耕作，在檳榔樹下種芭樂，不噴農藥，以草生栽培方式管理，去年取得有機轉型期驗證，雖芭樂不特別美觀，但保證消費者吃得安全、健康。

62歲李王來春因免疫功能失調，與健康因素，10年前辭職，喜歡工作的她沒閒著，家裏有一塊種檳榔的地，她提議在樹下種檸檬及芭樂，由於醫生建議她飲食要特別留意，於是她在管理上完全不噴農藥，病蟲害以生物防治法趨蟲，在 園內種滿翠綠青草，全用人工割草。

她說，剛種前幾年，幾乎沒收入，有些心灰意冷，專家建議肥培管理很重要，才慢慢有了收成，完全不噴農藥，施用有機質肥料，且申請有機轉型期，因健康關係她特別愛護自然環境，取名「秀秀農場」，不但對自己身體要照顧，也要愛惜土地。

原來種的檸檬被前年颱風吹倒也改種芭樂，將近3分地，預計檳榔將砍除，為了有機，原鄰田種竹子會噴藥，乾脆也租下來種各種蔬菜，避免鄰田污染的困擾。

有機的芭樂外表雖不像慣型光滑翠綠，但口感卻超青脆，一口咬下有微酸帶甜的回甘，許多消費者特別喜歡這種感覺。每天一早就到田裏工作，她的先生常笑她是過動兒，不到田裏工作就渾身不舒服，每週固定高雄長庚醫院及屏大有機市集銷售，固定的顧客回購率很高，她也笑稱她種的芭樂很醜，但很溫柔，吃了很健康，自己吃也分享給消費者。李王來春：0910624766。