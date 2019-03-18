千萬房產全送獨子慘被丟包醫院　「連安養院都退租」老父留一口氣討公道

▲法官調查，當時的房地所有權贈與契約書中均未特別註明贈與附有負擔，不過，老翁還是認為「現在我沒有錢，他對我不孝，我不要贈與給他。」（圖為示意圖，與新聞事件無關／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名擁有千萬財產的老翁將土地房產全部無償贈與獨子後，卻認為兒子媳婦對他不孝，因此向法院主張撤銷贈與，不過，法官調查雙方當時的贈與契約並未加註附加條件，因此判定老翁敗訴。

老翁表示，獨子2013年繼承妻子的遺產後，向他表明自己會孝順他、照顧他，還口頭答應每月要給他2萬元的生活費，因此自己才將名下的土地無償贈與給兒子。只是相隔不過3年，老翁車禍後需要照顧，但兒子媳婦卻翻臉不認人，不僅沒有按約給他生活費，媳婦還對他惡言相向，更可惡的是兒子竟將房地向銀行抵押借款再轉贈給媳婦。

2018年老翁又因攝護腺開刀，但住院期間兒子不顧他需要人照料竟將他獨留醫院，女兒想幫他辦理出院送到安養院時，兒子竟將安養院退租。老翁繼續指控，媳婦利用他對兒子的信任，將交託保管的存摺、提款卡、證件等資料設下陷阱讓他簽下借條，連房子售出的350萬都被媳婦以提款卡每月領取9萬元的方式領光光，老翁要求兒子媳婦交還所贈與的房地。

對於父親指責他不孝，兒子也無奈表示，夫妻倆並沒有父親說的不管不顧、口出惡言，兒子說，護理之家的照護費用都是自己負擔，妻子為了照顧父親還回娘家借錢。法官調查，當時的房地所有權贈與契約書中均未特別註明贈與附有負擔，不過，老翁還是認為「現在我沒有錢，他對我不孝，我不要贈與給他。」

新竹地院法官認為，傳統孝道觀念因隨時代變遷而有不同內涵，法律行為內容則須具體明確，父母贈與子女財產，固係源於親情慈愛，但贈與契約本身屬法律行為，無法任意撤銷，也不能單純以父親認為兒子不孝，即行使撤銷權，最後判定老翁敗訴。

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