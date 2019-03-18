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集資7天破千萬！「究是葉黃素」下架了　美的好朋友道歉：犯下2大錯誤

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▲▼美的好朋友下架葉黃素集資專案 PO文致歉並退款。（圖／翻攝自嘖嘖集資平台）

▲集資7天破千萬「究是葉黃素」下架了，美的好朋友臉書發文道歉：「我們犯下2大錯誤。」（圖／翻攝自嘖嘖集資平台）

記者趙蔡州／綜合報導

經常分享健康、美容、保養資訊的「MedPartner美的好朋友」粉絲團，近日推出保健食品「究是葉黃素」募資專案，短短7天金額就突破千萬，但卻有網友質疑比起一般市售葉黃素保健品，「究是葉黃素」成分相對少但價格卻比較貴。對此，MedPartner美的好朋友18日發布聲明，宣布下架集資專案並退款。

MedPartner美的好朋友18日在臉書發文宣布，經過一個周末的靜心思考後，決定下架葉黃素產品的集資專案，同時全額退回所有已經集資的全部款項，他們對所有參與者深深致歉，強調不會讓參與者的權益受損，所有過程中已經產生的費用，將由他們的團隊自行吸收。

請繼續往下閱讀...

他們也解釋終止專案的原因說，一是對於集資量的嚴重誤判，「我們團隊全職人力遠遠不足撐起這些客服的需求，也無法對討論做出即時回應。這對許多朋友來說，一定是很糟糕的感受，我們讓整個場面變得一團混亂。這是一個嚴重的錯誤，真的對大家非常抱歉。」

▲▼美的好朋友下架葉黃素集資專案 PO文致歉並退款。（圖／翻攝自嘖嘖集資平台）

▲嘖嘖集資平台已經顯示「專案終止並退款」。（圖／翻攝自嘖嘖集資平台）

二是沒有清楚定義「透明化」，「我們對產品透明化原本的想像，是以產品挑選所需的關鍵資訊透明為基準，例如全成分、劑量、劑型等，這些重要資訊的揭露」但產品上線前後才發現，他們的定義與網友想像的有落差，導致有些資訊因為實務上的困難無法揭露。

MedPartner美的好朋友道歉說，儘管已經終止專案並退回款項，他們仍希望針對一些產品科學部分的疑問進行討論，後續會以3篇文章形式盡力說明，使得討論更具意義。對這次專案相關的完整過程，日後會盡力整理一份回顧，讓大家可以從他們做好、做不好的地方，能得到一些經驗，成為社會共同的養分。

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關鍵字：葉黃素,究是葉黃素,下架,美的好朋友

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