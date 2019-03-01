稱1.2萬喝「真氫水」...遭醫打臉嗆詐騙！太和工房回應「會提告」

▲粉專怒罵太和工房。（圖／翻攝自臉書「MedPartner 美的好朋友」）

生活中心／綜合報導

太和工房日前推出「富氫水生成器」，一個要價1.2萬元，標榜能快速完成電解程序，讓消費者喝到「真氫水」，臉書粉專「MedPartner 美的好朋友」卻PO文痛批「詐騙集團」，認為廣告誇大不實。太和工房則在28日傍晚發出聲明回應，「未曾宣稱氫水有任何療效」，將採取法律行動捍衛品牌及商譽。

「MedPartner 美的好朋友」27日在臉書上PO文指出，太和工房的廣告稱「H2O是水，排除O就是純氫水，所以氫水就是最好的抗氧化水」，這個言論讓整個團隊的專家們都傻眼，「你們從小到大的理化是誰教的？還是為了賺錢良心被狗啃乾淨了？」更在PO文內直接罵太和工房是詐騙集團，「有種就來告！」

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「MedPartner 美的好朋友」表示，任何一個人上過國中，應該會知道把水(H2O)裡面的氧(O)移除掉，剩下的就是氫氣(H2)，而且這要在電解下才會發生，另外電解產生的氫氣，對於水的溶解度也不高，就算喝下這些氫氣也不代表可以對身體有好的抗氧化力。而廣告中暗示「只要喝氫水」就可以替代吃蔬果的抗氧化效果，「根本就是亂講一通啊！」

這則貼文引發熱議，至今已經有將近1.5萬人分享，太和工房則在昨日傍晚發布聲明表示，「未曾宣稱氫水有任何療效」。聲明中也提到，「太和工房的氫水杯是真正可以做到氫氧分離不含臭氧及氯化物，我們稱為『純氫水』」、且對於為 MedPartner 美的好朋友之PO文「將採取法律行動，捍衛本公司辛苦經營維護的品牌、商譽」。



太和工房聲明如下：

太和工房為松下健康生活工房有限公司（以下簡稱本公司）所創立之品牌，公司之設立登記、經營管理、販售等均在台灣；本公司未曾說太和工房是日本品牌，公司的簡介均公開揭示於官網中，可供查證。

公司未曾宣稱氫水有任何療效；但是氫分子能夠藉由中和人體內惡性自由基的機制，逐步調整體質，是日本醫科大學太田成男教授經過四年實驗所歸納出來的科學成果，研究論文刊登在全球權威性醫學期刊nature medicine 2007 年七月份的自然雜誌當中。（請參考https://youtu.be/m1OMDSsIyI4）。

另外，「H2O」是水，排除「O」就是純氫水、真氫水之解意，公司原意所指之純氫水、真氫水是指部份市售之氫水杯不具有氫氧分離的功能，經電解後水杯內的水會含有臭氧及氯化物，太和工房的氫水杯是真正可以做到氫氧分離不含臭氧及氯化物，我們稱為「純氫水」；排除「O」是指電解氫氧分離將氧排出之意（請參閱官網中之電解技術結構https://www.0800290290.com.tw/product190.htm#tab-1），此為口語化之廣告用語並非化學式。

同時因為 MedPartner 美的好朋友於其粉絲專頁所載之不實內容，太和工房表示，對該公司品牌惡意中傷，除了澄清之外，並將採取法律行動，捍衛本公司辛苦經營維護的品牌、商譽。

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