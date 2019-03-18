公車司機載客到摩鐵！被害者身分曝光...竟是國二女學生

▲馮姓公車司機載國二女生去汽車旅館並發生性關係。圖為示意圖。（圖／翻攝pixabay）。

記者鄧木卿／台中報導

台中一名已婚馮姓公車司機，行駛海線路線，每天都會搭載途中一所國中學生上下學，其中一名國二女學生因為每天坐車而慢慢熟識，馮男見年幼可欺，明知未成年仍帶去汽車旅館發生性關係，家屬得知憤而提告，台中地院18日以觸犯性交罪，對馮男判刑5月，及80小時義務勞務。



台中地院判決書指出，馮男在2017年間擔任公車司機，因工作之便，認識坐車上下學的15歲國二女學生，兩人偶而會閑聊幾句，時日一久，國二女學生逐漸卸下心防，答應馮男邀約，兩人多次出遊。

2018年9月29日晚間，馮男再次邀女學生外出，騎機車載她兜風、賞夜景，然後以天色已晚休息為由，將女學生載至梧棲區一家汽車旅館，並發生性關係，直到隔天凌晨，馮男才載女學生回家。

女學生父親發現女兒和馮男在外廝混一整夜，直到凌晨才回家，原本就氣憤不已，追問之下得知馮男已婚，甚至還把女兒載往汽車旅館嘿咻，怒不可抑，憤而提出告訴。



馮男坦承知道她未滿16歲，相當後悔，請求女學生和家人原諒，事後已賠償30萬元達成和解，法官考量家長同意給予緩刑，及馮男法治觀念薄弱，依與未滿16歲少女性交罪，判處馮男5月刑期、緩刑3年，另向政府機關或公益團體提供80小時義務勞務。