　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

台灣5G釋照在即　台灣之星籲政府應保障業者、確保有效競爭

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼台灣之星攜手NOKIA共同完成虛擬實境全景寬頻影像應用。（圖／台灣之星提供）

▲台灣之星攜手NOKIA共同完成虛擬實境全景寬頻影像應用。（圖／台灣之星提供）

記者邱倢芯／綜合報導

根據通傳會（NCC）先前所釋出的消息顯示，台灣5G預定在2020年年初釋照，並預估在釋照後兩年開始商轉；距離台灣5G釋照時間僅剩約一年的時間，台灣五大電信之一的台灣之星今（18）日發出新聞稿，並向政府喊話，指出5G核心之3.5GHz頻段訂定合理並讓小業者得以公平競爭的頻率競標上限，確保促進競爭政策的延續，不讓三大電信的利益凌駕在消費者權益與數位經濟發展之上。

台灣之星認為，回顧台灣行動通訊發展沿革，該公司對台灣4G的進步扮演著至關重要的角色，自4G時代加入電信市場起，一路走來不斷挖掘消費者未被滿足的需求引領市場，推出許多廣受好評的創新資費，同時秉持最高CP值的價值主張，不斷顛覆業界既有規則，有效促進市場競爭，落實成為三大之外另一個好的電信選擇，破除市場長久以來的壟斷態勢，成為制衡三大電信的關鍵力量。

不僅如此，有別於其他業者頻寬閒置率高達20至30%，台灣之星完全利用標得頻寬，積極建設網路，帶動台灣4G服務快速推展，普及率成長與用戶滲透率皆傲視全球，並開創了台灣「4G平價吃到飽」的新局，讓消費者能沒有經濟負擔地享用4G行動連網所帶來的數位、行動支付與其他豐富的應用科技，促進在行動基礎建設上國內數位經濟產業的蓬勃發展。

迎向5G的到來，台灣之星相比4G開台之初，將以接近三大電信更完善的基礎建設與更強大的用戶基礎，宣告將積極參與接下來的5G釋照與頻率競標，在新時代打造更好的基礎建設，刺激競爭，為消費者與數位經濟創造更大的利益。為此，台灣之星積極研擬5G發展策略並攜手產業夥伴，宣示對於5G堅定的發展決心，同時擁抱人工智慧AI與物聯網IoT的應用與機會，盼能挾4G一路走來的強勁成長動能，在5G實現跳躍式的爆發力，縮小與三大電信間的差距。

台灣之星總經理賴弦五表示，政府與電信業主管機關為避免頻率資源被少數大型業者所壟斷，進而損害消費者權益並影響國家行動通信與周邊產業的長期發展，每次開放新技術執照時，都會防止三大電信囊括關鍵頻率資源。3G執照開放競標時，一次釋出5張特許執照，刻意引進兩家新進業者。

4G首波執照競標時，總共釋出上下行各135MHz頻寬，但限制單一業者得標上限為35MHz，確保有30MHz能讓三大電信以外的業者有機會得標。面對5G首波頻率競標倒數，台灣之星呼籲政府與電信業主管機關應秉持過往歷代行動通訊釋照的一貫政策目標，在 5G核心之3.5GHz頻段訂定合理並讓小業者得以公平競爭的頻率競標上限，確保促進競爭政策的延續，不讓三大電信的利益凌駕在消費者權益與數位經濟發展之上。

5G第一次釋照及頻率競標結果對於國家整體經濟之影響遠大於2G、3G與4G，若讓三大電信挾帶市場主導優勢，影響遊戲規則、排除有效競爭，結果導致核心頻段集中於大型業者，不旦悖離國家一貫的政策，更不利於電信產業的健全發展，從而將有損消費者權益並阻礙數位經濟發展。

除此之外，台灣之星繼2月攜手諾基亞NOKIA深化5G部署後，今日再宣布雙方進一步完成「虛擬實境全景(Virtual Reality 360, VR 360)寬頻影像應用」與「擴增實境(Augmented Reality, AR)工業應用」，於實驗室構建具大頻寬、高速率與低延遲通訊特點的5G網路環境，滿足VR應用高速傳輸速度的需求；同時，在「AR工業應用」中導入邊緣運算的概念，運用虛擬化行動邊緣運算伺服器(virtual Multi-access Edge Computing, vMEC)，在本地即時處理數據，節省往返核心網路時間，為「未來工業」發展提前做好準備。

ET快訊
民調／你支持九二共識、一國兩制嗎？填問卷送100元全家禮物卡
心疼屏東嬤撿紙箱！他轉頭見「200萬紅賓士」網曝身家：有10
南韓總統文在寅怒宣誓！「賭上警察命運，徹查勝利、張紫妍」
正面對決賴清德！蔡英文宣布本週登記參選：國家正走在正確的道路

關鍵字：5G,釋照,台灣之星,NOKIA

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

台灣5G釋照在即　台灣之星籲政府應保障業者、確保有效競爭

三星S10+摔機實測　陶瓷機身摔5次不見蜘蛛網完勝玻璃

Gogoro 2 Rumbler折價衝一波　遠傳購車最低只要31,700元

黑鯊遊戲手機2將亮相　雷軍誇口媲美iPhone

Telegram因Facebook全球大當機獲益！爆增300萬新用戶

這手機上市一個月只賣54台　1萬2砍到3000還是沒人要

WhatsApp創始人回母校演講　再度建議「刪除Facebook吧！」

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

獨家／鄭人碩和小薰交往中！　遠赴高雄見習婚禮...親密舉動外洩

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

上海樂園10米高哆啦A夢亮相　「還原10主題街景」活動僅一年

印尼女懷孕愛上水果肥皂味道　當冰淇淋又舔又吮「吃到發泡」

台灣5G釋照在即　台灣之星籲政府應保障業者、確保有效競爭

三星S10+摔機實測　陶瓷機身摔5次不見蜘蛛網完勝玻璃

Gogoro 2 Rumbler折價衝一波　遠傳購車最低只要31,700元

黑鯊遊戲手機2將亮相　雷軍誇口媲美iPhone

Telegram因Facebook全球大當機獲益！爆增300萬新用戶

這手機上市一個月只賣54台　1萬2砍到3000還是沒人要

WhatsApp創始人回母校演講　再度建議「刪除Facebook吧！」

空軍上校撩2女兵「妹妹我愛你」　軍方認「影響軍譽」勒令退伍

4歲女童誤吞鈕扣型電池　醫師：如腐蝕穿孔恐致命！

電商攻午休限時特賣　iPhone Xs、Switch主機最殺321元起

眼睛的維生素──葉黃素是什麼？

影／男神操作穿馬路　突往後跌！慘了...30組「護欄」骨牌式倒地

中職／統一獅30周年啦啦隊新「銀」衣　有贏球之意

美媒揭露：駕駛波音737 MAX　只要上1小時iPad課程

賴清德讚「百年一見的奇才」　韓國瑜：我是令狐沖

僑外生在台打工少1條件會被罰　老闆小心掃到颱風尾最高可罰75萬

暴怒貓烙人圍毆「床單上的鹿」　2喵氣揍：滾出我家！

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

3C家電熱門新聞

上市一個月只賣54台　1萬2砍..

WhatsApp創始人建議「刪..

黑鯊遊戲手機2將亮相　雷軍誇口..

網友列7點為HTC的爛平反

為何這麼多人用「ji32k7a..

Telegram爆增300萬新..

遠傳購Gogoro最低只要31..

FB Messenger夜間模..

三星S10+摔機實測　陶瓷機身..

HTC Ｕ系列終止　傳宏達電不..

小米摺疊手機售價僅3萬　今年第..

想在YouTube搜到A片？請..

iOS再爆災情　沒用這功能別更..

2019節能補助　4招找最划算..

更多熱門

相關新聞

蘋概三雄領軍、5G點火助攻　台股終場上漲73點飛越10,500大關

上周五歐美股收紅，亞股今（18）日也續強，在蘋概三雄強攻下，盤中來到10,481.24點，一舉攻上10,449點年線位置點，續創今年新高。終場在5G族群助攻點火下，集中市場加權指數開高走高，上漲73.46點，收10,512.70點，成功飛越10,500大關，漲幅0.70%，成交量為新台幣1,158億元。

華為獲全球首張5G手機CE證書

AI+VR轉播 2022北京冬奧5G助力打造智慧賽事

美狂打壓　任正非：華為要付廣告費

北京故宮攜手華為打造「5G智慧故宮」

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

整太大！Andy：只有失落…家寧落淚

張紫妍案「藝人全噤聲」　具惠善第1個響應了！

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

錄《玩很大》小鬼合照驚見多1隻手

即／桃機男女墜樓　2人身分曝光

桃機墜樓真相曝／妻多次阻夫回美遭夫狠從4樓丟下

朋友送「祖傳藥粉包」被警帶回派出所

小孩照書養　1歲半童不會走路

狂銷2.4億支最賣iPhone　今年5月將停產

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

Kiwebaby林進婚紗照曝光！

中天主播卡脖撞胸2女記者！東森要告了

擋車比中指　休旅車險遭自強號撞飛

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙集團

更多

最夯影音

更多

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面