台灣5G釋照在即　台灣之星籲政府應保障業者、確保有效競爭

▲台灣之星攜手NOKIA共同完成虛擬實境全景寬頻影像應用。（圖／台灣之星提供）

記者邱倢芯／綜合報導

根據通傳會（NCC）先前所釋出的消息顯示，台灣5G預定在2020年年初釋照，並預估在釋照後兩年開始商轉；距離台灣5G釋照時間僅剩約一年的時間，台灣五大電信之一的台灣之星今（18）日發出新聞稿，並向政府喊話，指出5G核心之3.5GHz頻段訂定合理並讓小業者得以公平競爭的頻率競標上限，確保促進競爭政策的延續，不讓三大電信的利益凌駕在消費者權益與數位經濟發展之上。

台灣之星認為，回顧台灣行動通訊發展沿革，該公司對台灣4G的進步扮演著至關重要的角色，自4G時代加入電信市場起，一路走來不斷挖掘消費者未被滿足的需求引領市場，推出許多廣受好評的創新資費，同時秉持最高CP值的價值主張，不斷顛覆業界既有規則，有效促進市場競爭，落實成為三大之外另一個好的電信選擇，破除市場長久以來的壟斷態勢，成為制衡三大電信的關鍵力量。

不僅如此，有別於其他業者頻寬閒置率高達20至30%，台灣之星完全利用標得頻寬，積極建設網路，帶動台灣4G服務快速推展，普及率成長與用戶滲透率皆傲視全球，並開創了台灣「4G平價吃到飽」的新局，讓消費者能沒有經濟負擔地享用4G行動連網所帶來的數位、行動支付與其他豐富的應用科技，促進在行動基礎建設上國內數位經濟產業的蓬勃發展。

迎向5G的到來，台灣之星相比4G開台之初，將以接近三大電信更完善的基礎建設與更強大的用戶基礎，宣告將積極參與接下來的5G釋照與頻率競標，在新時代打造更好的基礎建設，刺激競爭，為消費者與數位經濟創造更大的利益。為此，台灣之星積極研擬5G發展策略並攜手產業夥伴，宣示對於5G堅定的發展決心，同時擁抱人工智慧AI與物聯網IoT的應用與機會，盼能挾4G一路走來的強勁成長動能，在5G實現跳躍式的爆發力，縮小與三大電信間的差距。

台灣之星總經理賴弦五表示，政府與電信業主管機關為避免頻率資源被少數大型業者所壟斷，進而損害消費者權益並影響國家行動通信與周邊產業的長期發展，每次開放新技術執照時，都會防止三大電信囊括關鍵頻率資源。3G執照開放競標時，一次釋出5張特許執照，刻意引進兩家新進業者。

4G首波執照競標時，總共釋出上下行各135MHz頻寬，但限制單一業者得標上限為35MHz，確保有30MHz能讓三大電信以外的業者有機會得標。面對5G首波頻率競標倒數，台灣之星呼籲政府與電信業主管機關應秉持過往歷代行動通訊釋照的一貫政策目標，在 5G核心之3.5GHz頻段訂定合理並讓小業者得以公平競爭的頻率競標上限，確保促進競爭政策的延續，不讓三大電信的利益凌駕在消費者權益與數位經濟發展之上。

5G第一次釋照及頻率競標結果對於國家整體經濟之影響遠大於2G、3G與4G，若讓三大電信挾帶市場主導優勢，影響遊戲規則、排除有效競爭，結果導致核心頻段集中於大型業者，不旦悖離國家一貫的政策，更不利於電信產業的健全發展，從而將有損消費者權益並阻礙數位經濟發展。

除此之外，台灣之星繼2月攜手諾基亞NOKIA深化5G部署後，今日再宣布雙方進一步完成「虛擬實境全景(Virtual Reality 360, VR 360)寬頻影像應用」與「擴增實境(Augmented Reality, AR)工業應用」，於實驗室構建具大頻寬、高速率與低延遲通訊特點的5G網路環境，滿足VR應用高速傳輸速度的需求；同時，在「AR工業應用」中導入邊緣運算的概念，運用虛擬化行動邊緣運算伺服器(virtual Multi-access Edge Computing, vMEC)，在本地即時處理數據，節省往返核心網路時間，為「未來工業」發展提前做好準備。