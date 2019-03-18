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越南籍學生和台灣新住民越籍學生交流　體會語言的重要　

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▲▼南榮國中越南學生交流。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲越南河內星中學由校長Nguyen Thi Van Trang帶領14位學生18日到屏東縣私立南榮國中進行文化交流。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

越南河內星中學由校長Nguyen Thi Van Trang帶領14位學生來台參加高雄市2018學年度「允文允武」閱讀暨運動達人競賽，並在今18日到屏東縣私立南榮國中進行文化交流，學校邀請就讀該校越籍新住民媽媽參加，在台灣出生的學生透過簡單英語及母親翻譯，和原生地學生交流，體驗到語言的重要，達到交流目的。

▲▼南榮國中越南學生交流。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲南榮國中和越南河內星中學烹飪課程交流。

這項交流活動，南榮國中還邀請校內越南籍新住民媽媽一起參與，藉此機會讓雙方學生體驗世界多元文化並存的重要性與相容性，且讓新住民學生有機會接觸母國文化機會。

當越南師生抵達南榮國中時，學校正在進行模範生競選發表會，各候選人及助選團透過生動活潑的表演，展現模範生的優點，令越南師生大開眼界。

在參觀校園、英檢中心途中，新住民媽媽們主動向越南師生介紹環境，並適時提供協助，展現出國民外交新風貌。隨後參觀學校的英語村，經由機艙、銀行各種生活情境，體驗沉浸式的英語學習，留下印象深刻。

南榮國中也安排烹飪課程，由校內五位越南籍新住民媽媽與11位學生和越南師生一起互動，其中一位媽媽特地穿上越南傳統服飾，展現越南文化之美。

參與交流的學生覺得這是很特別的體驗，能和來自媽媽故鄉的同年齡學生進行交流，雖然自己不懂越南話，但透過媽媽們的翻譯和簡單的英文，雖還可以溝通，但體會到學習語言的重要，達到交流目的。

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關鍵字：屏東南榮國中越南河內星校長

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