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魚塘浮「一條褲子」！男童臉朝下落水　110mins「心肺復甦」接力救回

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▲▼（圖／翻攝自紅星新聞）

▲小男孩落水第。（圖／翻攝自紅星新聞

國際中心／綜合報導

大陸宜賓市一名小男孩在2日下午時，意外在一處魚塘落水，被發現時臉部朝下浮在水面上，一度被誤認成只是一件漂浮的褲子；正巧要到附近釣魚的男子楊雨見狀，立即把人從水中救起，並先行幫小男孩進行10多分鐘的心肺復甦術，但人一點反應也沒有，送醫之後，醫院的醫護人員說甚麼也不放棄，輪流進行了110分鐘的心肺復甦術，這才將小男孩從鬼門關前救回。

根據外媒報導，楊雨2日下午約2點時，與家人到宜賓市翠屏區一個村子裡釣魚，但卻發現魚塘邊有「一條褲子」浮在上面，仔細一看才發現根本不是甚麼褲子，而是一個小孩臉朝下的浮在水面上。

救人心切的楊雨見狀，趕進跳下水去救人，但是小男孩當時已經失去意識、臉色發白，肚子還呈現圓鼓狀態，又是拍背又是做心肺復甦術的，只見小男孩吐出許多水跟胃裡的東西，但是仍然沒有脈搏。

隨後小男孩被送到醫院急救，所有的醫護人員輪流對他進行急救，時間長達110分鐘，才終於恢復了呼吸心跳，並被轉往更大的醫院救治。報導中指出，男孩一共失去呼吸心跳110分鐘後才恢復，剛進院時他呈現昏迷、嚴重缺氧、呼吸衰竭、心臟衰竭，還有許多器官遭受嚴重傷害跟伴隨著重症感染，情況十分差；不過在經過治療後，終於在12日時從加護病房轉入普通病房，生命跡象相當穩定。

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