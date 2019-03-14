感冒帶K他命就診　違停拒檢催油門...吃6張紅單+毒品罪移送

▲張姓、馮姓男子違停拒檢逃逸，被警方持槍圍捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區一部白色小客車違規停車，巡邏警上前盤查，白色車拒檢加速逃逸近3公里後，被支援警力開車擋住去路，持槍喝令車上2男子下車，將他們逮捕，在車上起獲毒品K他命及吸食器，犯嫌供稱感冒看醫生才違停路邊，擔心持毒被抓才會逃跑，全案依毒品罪移送偵辦，並開出6張違規罰單。

日前張姓男子（27歲）駕駛白色小客車載著馮姓男子（26歲），在新北市淡水區中山北路一段與大忠街口違規停車，巡邏的2警員欲上前盤查，未料，張男拒檢更加速逃逸，警方追逐了近3公里，支援的警力在新民街一段與沙崙路口，將小客車攔下並持槍喝令2人下車。

▼張姓、馮姓男子被警方持槍圍捕，起獲毒品K他命，並開出6張罰單 。（圖／記者陳以昇翻攝）

張、馮2人乖乖下車就逮，隨後在馮男身上找到K他命1.65公克及吸食器，張男向警方供稱因感冒生病，違停在路旁的診所看醫生，擔心持毒被抓，才會拒檢逃逸，警訊後將2人依毒品罪移送偵辦，並對違反交通安全處罰條例開出6張紅單。

▼張姓、馮姓男子拒檢逃逸，被警方持槍圍捕，起獲毒品K他命，並開出6張罰單 。（圖／記者陳以昇翻攝）