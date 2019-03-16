獲台灣傑出女科學家獎　台大數學系李瑩英：數學家是女性職涯好選項

▲台大數學系教授李瑩英。（圖／主辦單位提供）

記者崔至雲／台北報導

「台灣傑出女科學家獎」今（16日）公布第12屆得主。本屆「台灣傑出女科學家獎」涵蓋數學、資訊科學與物質科學領域，由研究幾何分析得台灣大學數學系李瑩英特聘教授榮獲「傑出獎」，而今年也特別獎勵優秀年輕女科學家設立了「新秀獎」，得主分別為台灣大學地質科學系副教授任昊佳，和交通大學電子物理學系副教授周苡嘉，另外，「孟粹珠獎學金」則頒發給中央大學物理研究所博士班二年級學生陳香穎。

根據聯合國教科文組織統計資料，女性在全球科學研究人員佔比不到30%，台灣報考大專科學科系亦僅有約1/3為女性。「台灣傑出女科學家獎」主辦方指出，根據各項統計，顯示造成男女數理表現有差異非關性別，偏見與自信才是影響的主因。

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主辦方也說明，「台灣傑出女科學家獎」已有12年，在推動女性參與科學多年努力下，近12年女性就讀科學科系已逐年提升+3.6%，加上2018年科學類諾貝爾獎破天荒出現兩位女性得主，足見在極度陽盛陰衰的科學領域，也開始展現女力的興起。

李瑩英指出，「忠於自己，數學家是女性職涯的好選項」，認為數學就是做一件自己喜歡的事情，也是一把了解世界的鑰匙，與一般研究不同的是，數學研究是透過思考、推導、及演算論證，得出解決問題的方程式，從現實啟發研究，也從虛無尋找結構，但是產生的疑惑永遠比解決的問題多，因此腦袋永遠在轉動中。

李瑩英也認為，數理成就上，個別差異比性別差異大，而且，數學家隨時可以在腦中演算思考，不受時間場域限制，對於像她這樣需要兼顧持家育兒的女性，反而是一個很合適的工作。李瑩英鼓勵對數理有興趣的年輕學子忠於自我，放膽追夢。她並提醒，提升能力的同時，也要培養眼界與態度，因為這三項就像一個面有三個角，將更為穩固。