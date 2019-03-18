英美超愛河南假髮！非洲能用「就有富豪FU」銷量增300%

大陸中心／綜合報導

每2秒鐘「國際版淘寶」速賣通（AliExpress）上就有一頂假發被買走。數據顯示，大陸假發佔全球出口量的80%以上，最貴能賣七八百美元。負責人表示，多數假發的忠實用戶收入都比較高，每年在頭發上花銷能佔其收入20%左右；在部分非洲國家能用上大陸假發是非常自豪的事，「好像是富人了。」

▲真人頭發製作的假髮十分受歡迎。（圖／視覺中國）

綜合陸媒報導，速賣通近日發布報告顯示，大陸假發已成為他們最受海外消費者追捧的商品之一，平均每2秒鐘就有一頂假發被買走，在海外成交商品中排名第一，其中，買最多的是美國人，之後依次是英國、法國、南非、荷蘭以及義大利。

▲不同樣式的假髮價差大。（圖／翻攝自AliExpress）

報告稱，2018年假發品類在歐洲的銷售量相較2017年增長超過50%;在非洲地區的銷售量更是高速增長，在南非、奈及利亞、尚比亞、肯尼亞等國家增幅達到300%。

速賣通假髮行業負責人表示，這是因為黑人普遍髮質不好、脫髮率高，因此成為最主要的假髮需求人群，其中，大學生和白領群體佔比最大。

報告顯示，被譽為「假髮之都」的河南許昌，在其平台上平均每天賣給全球4萬套假髮。據統計，許昌一共有超過5000個製作工坊，從業人員達20萬，2016年出口額達到10億美元，佔據了當年大陸假發出口產品的半壁江山。

據傳美國許多名人都戴過許昌生產的假發，包括美國前「第一夫人」蜜雪兒·歐巴馬 （Michelle Obama）、碧昂絲（Beyoncé）和蕾哈娜（Rihanna）。

▲許昌某假髮工廠儲存區。（圖／翻攝自梨視頻）

該負責人表示，「我們中國是全球假髮供應鏈最有優勢的國家」，佔全球出口量的80%以上；自2012年社群媒體興起、網紅推銷下，電商平台的假髮銷售量爆發。

在形形色色的假發中，真人頭發製作的假發最受歡迎。許昌一家假髮公司的許經理說，在美國人們對假發的態度比大陸開放很多，他們尤其喜歡真人頭發製作的假發，非洲人對戴假發也是習以為常的。