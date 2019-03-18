男大生交往國中妹！「僅牽手擁抱」報警她偷吃　反被抓胸罩有DNA哭了

▲男大生親吻國中妹，驗出DNA哭了。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

社會中心／高雄報導

高雄一名李姓男大生與13歲國中少女交往，多次帶回家「牽手和擁抱」，沒想到檢警調查卻發現少女的胸罩內左、右側內緣驗出李男的DNA，認定李男曾親吻少女的胸部；少女也指認兩人曾發生過性行為，因此依對14歲以上未滿16歲女子猥褻罪，判6個月有期徒刑，易科罰金18萬元，可上訴。

檢警調查，李男於2015年11月間透過聊天軟體「BeeTalk」認識就讀國一的13歲少女，兩人發展成男女朋友關係，不過2016年底，少女竟爆出另外和呂姓男子性交，因此李男陪少女報案，提供胸罩當作證物，反而被刑事局調查出李男的DNA。少女母親也堅持要告李男。

少女指認，和李男交往1年多期間，總共發生3次性關係，2016年12月，在李男住處房間內有親密的行為，甚至被李男親吻胸部，留下口水的痕跡。然而李男辯稱，交往期間只有「牽手和擁抱」，不過曾因為好玩，而咬下小女友的胸罩。

合議庭採信少女證詞，考量雙方已和解，輕判李男6個月徒刑。至於少女也供稱李男與她發生性行為，由於證詞不一且沒有其他事證，檢警僅驗出李男口水DNA涉及吻胸，也無法進一步證實性交，因此這點判無罪。