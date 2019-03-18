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街口支付胡亦嘉槓金管會　樂天集團、張鈞甯也被波及射箭

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▲▼街口支付執行長胡亦嘉。（圖／ETtoday資料照）

▲街口支付執行長胡亦嘉。（圖／ETtoday資料照）

記者李蕙璇／台北報導

保險犯罪防制中心董事長邵之雋，這回又出招了，對象是街口支付執行長胡亦嘉。針對胡表態說他擔任國票華頓執行長，沒有要登錄在國票華頓投信等與金管會的「實質認定」出入，邵認為胡若以為國民黨上台可為所欲為，想太多了。政治轉變越快，金管會只會越來越偏向庶民，而不是當有錢人的打手」。

以「宅男正義」自稱的邵之雋，對於這陣子傳出胡奕嘉槓上金管會的消息，有感而發地說「這位小哥真的屌」，不過他認識台灣金融監理問題，跟邵看的完全不同。還反問樂天集團是怎麼看這件事的，還射箭到張鈞甯。

▼財團法人保險犯罪防制中心董事長邵之雋。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼財團法人保險犯罪防制中心董事長邵之雋。（圖／記者李蕙璇攝）

邵之雋表示，如果真的要說金管會的官僚問題，應該是怕被告，也就是不敢合法監理手段把某些有錢就自以為了不起，視法律與其他人為無物的人整的死去活來，讓大家感覺金管會不是庶民的監理機構，而像幫有錢人圍事的。

至於金管會主委顧立雄跛不跛腳，還能待在位置上多久，邵說他不知道，但認為胡以為國民黨上台他就可以為所欲為，我想他應該是想太多了。政治轉變越快，金管會只會越來越偏向庶民，而不是當有錢人的打手。

▼樂天銀行。（圖／記者吳靜君攝）

▲▼樂天銀行首次說明未來的經營方向。（圖／記者吳靜君攝）

邵之雋還說他真正好奇的是胡亦嘉買街口支付跟國票投信的錢從哪來的啊，胡的父親胡定吾看起來是專業經理人出身的，怎麼變成資本家的過程也令他好奇。顯然金流透明終究還是有侷限性的。

邵還直指金管會主委顧立雄與銀行局長邱淑貞，在面對這種明顯不把法遵當回事的金融機構，母公司申請網銀難道會不考慮未來的監理成本而允許他嗎？

▼胡定吾出席嚴凱泰追思音樂會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼嚴凱泰追思音樂會，胡定吾。（圖／記者湯興漢攝）

而投信投顧圈就胡亦嘉近日發言，議論紛紛，有分析認為根據胡的說法，依法他應該就會是實質的負責人，因為根據以下相關管理規則，胡必須符合第2條之1的資格，並必須遵守第13、14條、15條對負責人之規定（業務執行規定、有價證券交易暨內部人申報、投資決策）。

《證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則》

第2條之1的資格：證券投資信託事業之董事長應具備良好品德及有效領導證券投資信託事業之能力，並具備下列資格之一。（詳細條文請點入）

第13條：證券投資信託事業之負責人、部門主管、分支機構經理人、其他業務人員或受僱人，應以善良管理人之注意義務及忠實義務，本誠實信用原則執行業務。前項人員，除法令另有規定外，不得有下列行為。（詳細條文請點入）

第14條：證券投資信託事業之負責人、部門主管、分支機構經理人與基金經理人，其本人、配偶、未成年子女及被本人利用名義交易者，除法令另有規定外，於證券投資信託事業決定運用證券投資信託基金從事某種公司股票及具股權性質之衍生性商品交易時起，至證券投資信託基金不再持有該公司股票及具股權性質之衍生性商品時止，不得從事該公司股票及具股權性質之衍生性商品交易等。所稱關係人，指符合以下情形。（詳細條文請點入）

第15條：證券投資信託事業之負責人、部門主管、分支機構經理人或基金經理人本人或其配偶，有擔任證券發行公司之董事、監察人、經理人或持有已發行股份總數百分之五以上股東者，於證券投資信託事業運用證券投資信託基金買賣該發行公司所發行之證券時，不得參與買賣之決定。（詳細條文請點入）

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關鍵字：胡亦嘉,金管會,樂天集團,張鈞甯,邵之雋,射箭,胡定吾,實質認定,投信投顧,證券,保險犯罪防制中心

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