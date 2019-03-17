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成都3家長自曝食安照片造假　撒薑黃粉為了「視覺衝擊」

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▲成都,食堂,發霉。（圖／翻攝自微博）

▲成都七中實驗學校被家長踢爆營養午餐發霉。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

成都七中實驗學校近日被家長揭發，該校用發霉、腐爛的食材給學生食用，導致學生腹瀉、出現血便的情況。當局今（17）日表示，經過深入調查且調閱監視器畫面對比當事人手機，初步判定變色雞腿、發霉毛肚等問題食品均是人為，其中有3名家長分別將薑黃粉和紅麴米撒在雞腿和毛肚上。目前3名嫌疑人，已被警方控制調查。

綜合陸媒報導，成都七中實驗學校多位家長本月12日將食堂拍攝的雞腿、毛肚、肉夾饃等照片發布到網路，聲稱孩子就讀的學校小學食堂有過期、發霉變質、添加劑的食品，並稱長期吃食堂的孩子們出現便秘、口腔潰瘍、胃疼等症狀。該事件經媒體曝光後，在網路持續發酵。

▲成都,食堂,發霉。（圖／翻攝自微博）

▲當局17日照片記者會表示照片是家長「加工」過的。（圖／翻攝自微博）

當局今天表示，經過深入調查，加上透過現場監視器畫面、比對當事人手機照片後，警方初步確定變色雞腿、發霉毛肚等問題食品均是人為，目前已有3名嫌疑人被警方控制調查。

警方表示，涉事的3人將薑黃粉和紅麴米分別撒到雞腿和毛肚上，拍照傳播食材變色和變質的謠言；其中一位當事家長承認，拍照片是帶著情緒的，「就是想讓大家看看學校不好的一面，讓大家眾志成城反對學校食品不安全」。

▲成都,食堂,發霉。（圖／翻攝自微博）

▲當局公布監視器畫面表示，家長將薑黃粉撒在雞腿上。（圖／翻攝自微博）

紅星新聞報導則說，警方與其中一位家長的詢問筆錄中寫道，「撒了黃粉的照片是你撒後再拍的，已經不符合原始性狀，你為啥還要發表？」對此，該名家長表示，「就是有視覺衝擊力，想讓大家看看學校不好的一面，此前沒有意識到自己行為的嚴重，現在很後悔。」

不過對於官方的說法，網友反應兩極，有人認為「疑似製作假圖片，也不代表所有的食物發霉圖片都是假的」、「我不知道該相信誰」、「為什麼頭像要打碼？怕被人看到是請的演員演的嗎」；不過也有網友表示「視頻證據都出了，確實有家長人為造假」、「食品安全值得深思，同樣法治更應警醒」。

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關鍵字：成都,四川成都第七中學餐廳,發霉,雞腿,毛肚,假照片,薑黃粉,紅麴米

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