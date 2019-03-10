北京嚴查山寨貨！沒收3公噸康帥傅、粵力粵等食品假貨

▲河南漯河垃圾掩埋場8日下午將堆成小山的山寨食品集中銷毀。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

自從大陸推出《電子商務法》嚴防網購假貨後，線下的查緝工作也持續進行，近3個月來，北京開展了專項整治行動，針對康帥傅、粵力粵餅乾、娃恰恰等「偽劣食品」進行檢查，截至目前已破獲8個假貨工廠，沒收3公噸的偽劣食品。另外，河南漯河市也啟動「春雷行動」，將堆成山的山寨「侵權食品」全數銷毀。

▲台灣常吃的「奧利奧餅乾」有山寨貨「粵利粵餅乾」。（圖／CFP）

綜合陸媒報導，3月6日，北京市市場監督管理局負責人李江表示，山寨食品這種「假冒偽劣食品」的主要銷售地為農村，常在小超市、小賣部、集市中出現，危害農村居民的身體健康，使生活幸福感和滿意度受影響，因此，整治農村假冒偽劣食品刻不容緩。

▲模仿「康師傅」的假貨「康帥傅」。（圖／翻攝自微博／山東新鮮事）

為了進一步提升農村地區食品安全水平，自2018年12月起，北京市市場監督管理局聯合北京市農業農村局、北京市公安局等6個部門共同，展開為期3個月的農村假冒偽劣食品整治工作，重點區域為鄉村、城鄉結合部、旅遊景點、校園周邊等。

其中，在生產經營環節大檢查的部分，團隊檢查小作坊、小食雜店、小超市、小餐館等食品生產經營、交易場所，截至目前，共搗毀8個假貨工廠，41件假冒偽劣食品案，沒收山寨食品逾3公噸。

▲模仿糖果「大白兔」的山寨貨「小白兔」。（圖／CFP）

針對未來防治「山寨食品」的方式，李江說，需深入開展宣傳教育，提高食品安全消費意識，「讓群眾主動對假冒偽劣食品說不」，同時要求生產經營者做到依法生產、誠信經營，增強生產經營者主體責任、誠信經營意識、商標知識產權意識。

▲模仿「旺仔」的山寨貨「王仔」。（圖／CFP）

根據了解，這些「山寨貨」最常出現在農村，甚至2017年山東濱州在市場就能輕易找到這些假貨，包括模仿糖果「大白兔」的「小白兔」、模仿「旺仔」的「王仔」、康師傅也出現「康帥傅」的假貨、台灣常吃的「奧利奧餅乾」也有「粵利粵餅乾」；這些山寨食品除了仿冒大廠品名，有些還是無生產日期、無證以及無生產廠商的「三無食品」，讓食品安全出現漏洞。