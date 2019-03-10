　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

北京嚴查山寨貨！沒收3公噸康帥傅、粵力粵等食品假貨

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2019年3月8日下午，在河南漯河垃圾掩埋場，堆成小山的假冒仿冒食品被集中銷毀。（圖／CFP）

▲河南漯河垃圾掩埋場8日下午將堆成小山的山寨食品集中銷毀。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

自從大陸推出《電子商務法》嚴防網購假貨後，線下的查緝工作也持續進行，近3個月來，北京開展了專項整治行動，針對康帥傅、粵力粵餅乾、娃恰恰等「偽劣食品」進行檢查，截至目前已破獲8個假貨工廠，沒收3公噸的偽劣食品。另外，河南漯河市也啟動「春雷行動」，將堆成山的山寨「侵權食品」全數銷毀。

▲▼台灣常吃的「奧利奧餅乾」有山寨貨「粵利粵餅乾」。（圖／CFP）

▲台灣常吃的「奧利奧餅乾」有山寨貨「粵利粵餅乾」。（圖／CFP）

綜合陸媒報導，3月6日，北京市市場監督管理局負責人李江表示，山寨食品這種「假冒偽劣食品」的主要銷售地為農村，常在小超市、小賣部、集市中出現，危害農村居民的身體健康，使生活幸福感和滿意度受影響，因此，整治農村假冒偽劣食品刻不容緩。

▲▼模仿「康師傅」的假貨「康帥傅」。（圖／翻攝自微博／山東新鮮事）

▲模仿「康師傅」的假貨「康帥傅」。（圖／翻攝自微博／山東新鮮事）

為了進一步提升農村地區食品安全水平，自2018年12月起，北京市市場監督管理局聯合北京市農業農村局、北京市公安局等6個部門共同，展開為期3個月的農村假冒偽劣食品整治工作，重點區域為鄉村、城鄉結合部、旅遊景點、校園周邊等。

其中，在生產經營環節大檢查的部分，團隊檢查小作坊、小食雜店、小超市、小餐館等食品生產經營、交易場所，截至目前，共搗毀8個假貨工廠，41件假冒偽劣食品案，沒收山寨食品逾3公噸。

▲▼模仿糖果「大白兔」的山寨貨「小白兔」。（圖／CFP）

▲模仿糖果「大白兔」的山寨貨「小白兔」。（圖／CFP）

針對未來防治「山寨食品」的方式，李江說，需深入開展宣傳教育，提高食品安全消費意識，「讓群眾主動對假冒偽劣食品說不」，同時要求生產經營者做到依法生產、誠信經營，增強生產經營者主體責任、誠信經營意識、商標知識產權意識。

▲▼模仿「旺仔」的山寨貨「王仔」。（圖／CFP）

▲模仿「旺仔」的山寨貨「王仔」。（圖／CFP）

根據了解，這些「山寨貨」最常出現在農村，甚至2017年山東濱州在市場就能輕易找到這些假貨，包括模仿糖果「大白兔」的「小白兔」、模仿「旺仔」的「王仔」、康師傅也出現「康帥傅」的假貨、台灣常吃的「奧利奧餅乾」也有「粵利粵餅乾」；這些山寨食品除了仿冒大廠品名，有些還是無生產日期、無證以及無生產廠商的「三無食品」，讓食品安全出現漏洞。

ET快訊
獨／代言高雄破局　鄧紫棋價碼曝光！「合照2張」要7位數
「怕毛小孩冷」開電暖爐釀火災！3愛犬全燒死在後陽台
浮出水面一口含住攝影師！鯨魚停頓三秒才吐掉
正妹譙他「心術不正」　潘恆旭回嗆：我看到妳也吐了

關鍵字：山寨,食品,康帥傅,粵力粵餅乾

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大灣區是港年輕人需求　霍啟剛提「三大方向」鼓勵深化交流

談世貿組織改革　陸商務部長鐘山提「三原則」、「五主張」

「大熊貓國家公園」加碼文創園區　人大代表侯蓉：將立法詳細規劃

央行行長易綱：兩招解決「風險溢價高」降低實際利率

匯率成中美磋商焦點　央行行長易綱：不將匯率用於競爭目的

時尚集團董事長劉江去世　曾說「時間不止，時尚不停」

北京嚴查山寨貨！沒收3公噸康帥傅、粵力粵等食品假貨

華聞快遞／上海將新增大型商業體「松江印象城」　預計2021年開業

台籍人大代表「蛋糕論」談一國兩制　陳雲英：韓國瑜想得明白

4年成功100次！大陸長征系列運載火箭實現300次發射

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

暖爸出差整個月留注音文紙條　「爸寶」兒子一看抱頭飆淚

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

嬰兒噎奶嘴唇發黑奔警局求助！ 警急送醫15分車程5分鐘到達

獨家影片／江倩齡駕車撞樹爆頭慘死！　「最後在台身影曝光」惹淚崩

她懷孕40週肚爆痛快生了　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」！

賈乃亮吐心聲：我不需要安慰　除了女兒「沒什麼好懷念」

大灣區是港年輕人需求　霍啟剛提「三大方向」鼓勵深化交流

談世貿組織改革　陸商務部長鐘山提「三原則」、「五主張」

「大熊貓國家公園」加碼文創園區　人大代表侯蓉：將立法詳細規劃

央行行長易綱：兩招解決「風險溢價高」降低實際利率

匯率成中美磋商焦點　央行行長易綱：不將匯率用於競爭目的

時尚集團董事長劉江去世　曾說「時間不止，時尚不停」

北京嚴查山寨貨！沒收3公噸康帥傅、粵力粵等食品假貨

華聞快遞／上海將新增大型商業體「松江印象城」　預計2021年開業

台籍人大代表「蛋糕論」談一國兩制　陳雲英：韓國瑜想得明白

4年成功100次！大陸長征系列運載火箭實現300次發射

隋棠兒子近照曝光！2個月大Olie「暴風成長」網看傻：長得好成熟

大灣區是港年輕人需求　霍啟剛提「三大方向」鼓勵深化交流

藍綠退散政客滾蛋！憤怒男蛋洗謝龍介總部　加碼噴漆郭國文總部

疑超車不慎！國1北上121K巴士、轎車6車連環撞　5人受傷

小資想零股致富靠「績優金融股」 達人教你挑選關鍵3指標

洗選蛋v.s散裝蛋哪個好？挑選技巧曝...「10道清洗步驟」完勝

16萬元婚紗照案外案！　台南「5000包攝影+彩妝」老闆娘回應了

Sandy爆吳宗憲愛亂講話　收粉絲留言：警告妳爸！

談世貿組織改革　陸商務部長鐘山提「三原則」、「五主張」

「大熊貓國家公園」加碼文創園區　人大代表侯蓉：將立法詳細規劃

吃飯還要防守同伴突襲 網笑翻：從小就知道架拐子

大陸熱門新聞

床的世界、和成研發長照產品登陸

太離譜！新娘遭扯裙只著褲襪怒走..

白富美「零用錢460萬」　媽媽..

娶同學媽媽　男大生：第一眼就迷..

「7女兒」穿婚紗陪父慶結婚紀念..

四大血型性格特徵大揭露

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

車違停垃圾場　「一秒變垃圾車」

台青西遊記／空姐黃佳瑩華麗轉身..

人大美女翻譯「小趙薇」6年後更..

教室嘿咻！女脫褲趴桌男抱緊搖晃

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

為買iPhone女大生賣卵險不..

電競飯店能「住宿＋吃雞」成90..

更多熱門

相關新聞

山寨川金提早抵越　韓客：冒牌較帥

越南河內街突然出現一群西裝筆挺的保鑣，仔細一看，站在中間的居然是美國總統川普與北韓領導人金正恩！周圍還有許多媒體記者包圍，路人也停下腳步圍觀，還在訝異川金會怎麼提早開始時．仔細揉揉眼睛，原來是提前抵搭會場暖身的「山寨版」！

牛王藍寶堅尼Veneno照樣「仿」

靠山寨賺翻　德國三兄弟同行眼中釘

3847台假iPhone賣2千　陸業者：都湖北幫的

14萬「山寨藍寶堅尼」　交警秒識破

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

空等2hrs觀眾喊退票！鄧紫棋揭延遲內幕

怎麼說走就走...女兒上吊死在浴室　老父破門抱屍哭斷腸

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被榨乾崩潰

選手被淘汰怒了　蕭敬騰反問讓她沉默

前女友「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！婆婆霸氣開戰

移工推爺爺散步…把他腳趾磨爛孫氣炸

能駕馭「愛生氣女孩」星座男Top4！

女擠爆膿包痛炸！男友開「交疊大絕」

鄧紫棋90度鞠躬道歉！演唱會延遲2hrs

女人才懂！月經沒來買魔法棒秒噴血

宋智孝剪成及肩激短髮！美出新高度

北北基12縣市大雨特報　冷氣團接力探13度

周杰倫曬「億級限量馬王超跑」！黑人一看車庫傻眼

鄧紫棋代言高雄破局內幕

找到黑色烏魚子　他順手丟媽氣炸

更多

最夯影音

更多

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

暖爸出差整個月留注音文紙條　「爸寶」兒子一看抱頭飆淚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面