惠台31條網站下架　龐建國：有人願意還會有10個APP會出現

▲中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國。（圖／龐建國提供）

記者馬叔安／台北報導

「關注31條」網站確定被封，文化大學教授龐建國認為，政府的這個行動顯見對於網路社會特性不瞭解，「你封得完嗎？」也許還會讓台灣的年輕人更注意到「惠台31條」，此外，也顯示出政府的恐懼，對大陸的相關措施無力抵抗，「只能用把門關上的方式來應對。」

龐建國在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，當局封鎖「關注31條」網站的行為，是「一個非常心虛的動作」，對網路時代，信息快速傳遞方便獲得，「你封了『關注31條』，如果有人願意，還會有10個同類型的APP會出現。」

▲關注31條網站。（圖／翻攝自「www.31t.tw」網站）

龐建國說，政府此舉的原因為「怕」，怕台灣年輕人和老百姓對「惠台31條」有更多了解，「有本事的話用更強烈讓台灣年輕人有希望的政策來吸引，而不是靠封鎖人家的消息渠道、截斷信息的傳播。」

至於NCC副主委兼發言人翁柏宗在15日表示，註銷該網站域名是因應國安需求，龐建國指出，當然可以用說國家安全不在言論自由的保護範圍內，但民眾買不買單是另一回事，「我覺得是很牽強。」

「關注31條」網站內容以宣傳大陸「對台31項措施」為主，總統府發言人黃重諺15日晚間表示，經證實「31t.tw」註冊單位是中國中央台辦轄下「北京海峽文化交流有限公司」，是中共在台從事具政治目的宣傳，應由主管機關註銷其註冊。NCC則也於稍早證實，已收到相關公文，確認有國安疑慮，將註銷該網站域名。