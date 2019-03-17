　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯P訪美》華府演講從市政出發不打高空　呈現柯文哲「本質」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲出席北市政府首長領航共識營。（圖／記者劉亮亨攝）

▲柯文哲。（圖／記者劉亮亨攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲16日啟程訪美，20日將在美國保守派智庫「傳統基金會」演講。外界多認為柯文哲會講兩岸議題，但柯營透漏，演講會以市政為出發點。幕僚認為，美方不會只單看演講內容，還會觀察透過演講傳達出的人格特質為何，因此傳達柯文哲是勇於負責、有肩膀、負責任的領導特質才是重點，「我們比較希望他在美國人面前呈現的是這一塊，他確實就是，這是他的本質。」
 
此次訪美不僅在2020總統大選前，還是柯文哲經歷2018藍綠夾殺勝出後，此行多被解讀為，柯明確傳達出更上層樓的企圖。而台灣夾在美中兩強之下，競逐總統大位者無不都會到訪美國「自我介紹」，在沒有任何政治基礎的情況下，柯文哲該如何打動美方？幕僚認為，仍然是以市政為出發點。
 
幕僚說，美國人演講不會只看你講什麼，還會看演講者在演講時表現出來的特質，有沒有領袖特質、有沒有肩膀、有沒有自己的觀點看法等，都可以從中觀察，再加上過去的所做所為，才能清楚評斷未來是否有合作空間。

▲▼台北市長柯文哲出席無店面公會會員大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲演講將以市政為出發點。（圖／記者林敬旻攝）
 
儘管柯文哲已自爆美國人曾問要不要選總統，但這次演講仍會以市政優先，透過闡述施政理念，帶出柯文哲對於自由、民主、人權法治等價值的理念，不債流子孫、堅守財政紀律等，簡言之，柯陣營要透過市政展現柯文哲是什麼樣的領導人。
 
幕僚分析，與其講台灣是亞太戰略的核心一環，「太虛、不適合」，柯文哲必須拿出他像一個領袖的特質，這也是美國人最看重的一塊，有沒有肩膀、有沒有遠見、像不像領袖、能不能帶領國家。
 
「兩岸關係很重要、台美關係很重要，但他還是先把市政做好，台灣未來問題也不在於這個。」幕僚說，強調如何改變台灣、台灣的問題在什麼地方，以及執政風格、成績、有沒有辦法帶領台灣克服經濟和國防上的問題，「其實在台灣都講過很多次（演講內容），所以不用太好奇會對美國有什麼承諾。」

ET快訊
快訊／車太鉉認了賭博！　宣布「退出手上所有節目」
酒店玩重量騎乘超嗨！完事後他進賢者模式　滄桑眼神看淡一切

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,柯文哲訪美

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯P訪美》美國「不討厭他就好」　柯營：走出去就是正面

柯P訪美》華府演講從市政出發不打高空　呈現柯文哲「本質」

柯P訪美》柯文哲訪美面試行　美方態度、僑界反應攸關下一步

神秘幫手傳訊：鄭世維父將拔管！韓國瑜「義氣秒回」去三重　選前關鍵簡訊曝

評／民進黨打2張牌遏阻「韓流」　沒贏只是僥存最後一口氣

2020前哨戰韓流失效？　民進黨保二！他小輸3千票雖敗猶榮

台南立委補選　高思博：「起義尚未成功，龍介雖敗猶榮」

評／「韓流」破功？　從得票率看國民黨2020唯一希望

2020前哨戰／朱立倫：十個月後捲土重來　沒有掉以輕心的本錢！

不怕寒流！陳其邁謝人民「給民進黨機會」 喊話余天高歌謝選民

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

行人讓機車？高雄伯傻站斑馬線　騎士人行道上集體闖紅燈右轉

誤投飯錢！弟盯「公車錢筒」手抹淚水　帥司機拒開鎖…結局暖翻眾人

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

與女兒分開...產媽獨住月子中心　一周後重逢相擁爆哭：我好想妳！

一起大口森呼吸！台南人必去的3處世外桃源

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還小白？

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　牽著爸爸手走向最愛的他

柯P訪美》美國「不討厭他就好」　柯營：走出去就是正面

柯P訪美》華府演講從市政出發不打高空　呈現柯文哲「本質」

柯P訪美》柯文哲訪美面試行　美方態度、僑界反應攸關下一步

神秘幫手傳訊：鄭世維父將拔管！韓國瑜「義氣秒回」去三重　選前關鍵簡訊曝

評／民進黨打2張牌遏阻「韓流」　沒贏只是僥存最後一口氣

2020前哨戰韓流失效？　民進黨保二！他小輸3千票雖敗猶榮

台南立委補選　高思博：「起義尚未成功，龍介雖敗猶榮」

評／「韓流」破功？　從得票率看國民黨2020唯一希望

2020前哨戰／朱立倫：十個月後捲土重來　沒有掉以輕心的本錢！

不怕寒流！陳其邁謝人民「給民進黨機會」 喊話余天高歌謝選民

剛進公司就被前輩毛手毛腳　女設計師隱忍1年痛心主管冷處理

女學生沒帶手機…廁所一關「bang！門鎖秒壞」　逃脫神招驚動全校

快訊／車太鉉認了賭博！　宣布「退出手上所有節目」

最便宜Bugatti超跑＆地表最貴玩具車！105萬全球限量500台

化妝台也能賞櫻花！盤點七款限量「櫻花彩妝」　全部都想要

影／紐約隨機找人試吃台灣「這款零食」　好吃到路人飆髒話！

《下一站，幸福》10年了！　吳慷仁曬「慕橙小樂家合照」網：好懷念啊～

台中OL手機放口袋掉了「全身麻」放棄　失智爺撿到道歉說原因…她哭好久

2019新北萬金石馬拉松萬人齊聚萬里　上午6點30分鳴槍開跑

《反骨》凡凡北車密會2男　「隱藏男友」疑露餡曝光

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

政治熱門新聞

三重台南輸超慘　韓粉大崩潰

即／韓國瑜直播檢討「敗戰」原因

關鍵簡訊曝鄭父拔管！韓國瑜義氣..

評／「韓流」破功？國民黨202..

韓流踢鐵板！余天破5萬票自行宣..

評／民進黨2張牌遏阻韓流　沒贏..

韓流失效？　他小輸3千票雖敗猶..

快訊／中選會公布！民進黨余天、..

王浩宇：人民用選票讓韓國瑜走下..

韓流失效！綠藍2比1　民進黨搶..

苦苓咄咄逼問　韓國瑜秒回這句話

美麗島封關民調　謝龍介52.1..

拍片挺陳筱諭無效　柯P：我的能..

封惠台31條網站

更多熱門

相關新聞

柯P訪美面試　美方、僑界反應攸關下一步

台北市長柯文哲16日啟程訪美，行程包含紐約、華盛頓等，是2014年上任後首次到訪美東政經重地。根據市府規劃，17日訪美首個行程就要和哥倫比亞大學東亞研究所教授黎安友（Andrew Nathan） 會面；20日將會在美國保守派智庫「傳統基金會」演講，內容除提及台灣民主自由以及為區域和平所做的貢獻外，還將分享自己的執政理念、價值觀。此外，此行還包括多場僑宴、學生座談等，外界也預估，此行的美方、僑界的反應將會左右柯文哲2020態度。

柯P學長診所遭狠砸　黑衣人嗆：安眠藥害死朋友

柯文哲啟程訪美　柯粉柯黑同機前往

拍片挺陳筱諭無效　柯P：我的能量難轉移

立委補選綠營保二　柯P：國民黨贏就太過分

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

三重台南輸超慘　韓粉大崩潰

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！

高中生為一筆錢吵架跳樓…爸媽崩潰

車太鉉被爆涉非法賭博吸金

勝利滿腦子都錢！演唱會賣假藥」…GD心寒臭臉

小宇當選手　蕭敬騰聽完笑了

繁殖汪不知怎麼上床　只敢站著睡

男友嫌不是粉色！高中妹：顏色判我死刑

勝利惡劣對話曝光！爽喊：所以我才愛韓國

宋仲基捲髮中分頭現身婚禮當司儀

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！

即／韓國瑜直播檢討「敗戰」原因

被懷疑偷錢...17歲的他轉身從9樓跳下　爸媽目睹哭斷腸

這間家樂福1個月有3人跳樓　死者生前都跟親友說這句

男友被教召「她沉默了」　結局笑噴千人

更多

最夯影音

更多

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

行人讓機車？高雄伯傻站斑馬線　騎士人行道上集體闖紅燈右轉

誤投飯錢！弟盯「公車錢筒」手抹淚水　帥司機拒開鎖…結局暖翻眾人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面