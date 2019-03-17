柯P訪美》華府演講從市政出發不打高空　呈現柯文哲「本質」

▲柯文哲。（圖／記者劉亮亨攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲16日啟程訪美，20日將在美國保守派智庫「傳統基金會」演講。外界多認為柯文哲會講兩岸議題，但柯營透漏，演講會以市政為出發點。幕僚認為，美方不會只單看演講內容，還會觀察透過演講傳達出的人格特質為何，因此傳達柯文哲是勇於負責、有肩膀、負責任的領導特質才是重點，「我們比較希望他在美國人面前呈現的是這一塊，他確實就是，這是他的本質。」



此次訪美不僅在2020總統大選前，還是柯文哲經歷2018藍綠夾殺勝出後，此行多被解讀為，柯明確傳達出更上層樓的企圖。而台灣夾在美中兩強之下，競逐總統大位者無不都會到訪美國「自我介紹」，在沒有任何政治基礎的情況下，柯文哲該如何打動美方？幕僚認為，仍然是以市政為出發點。



幕僚說，美國人演講不會只看你講什麼，還會看演講者在演講時表現出來的特質，有沒有領袖特質、有沒有肩膀、有沒有自己的觀點看法等，都可以從中觀察，再加上過去的所做所為，才能清楚評斷未來是否有合作空間。

▲柯文哲演講將以市政為出發點。（圖／記者林敬旻攝）



儘管柯文哲已自爆美國人曾問要不要選總統，但這次演講仍會以市政優先，透過闡述施政理念，帶出柯文哲對於自由、民主、人權法治等價值的理念，不債流子孫、堅守財政紀律等，簡言之，柯陣營要透過市政展現柯文哲是什麼樣的領導人。



幕僚分析，與其講台灣是亞太戰略的核心一環，「太虛、不適合」，柯文哲必須拿出他像一個領袖的特質，這也是美國人最看重的一塊，有沒有肩膀、有沒有遠見、像不像領袖、能不能帶領國家。



「兩岸關係很重要、台美關係很重要，但他還是先把市政做好，台灣未來問題也不在於這個。」幕僚說，強調如何改變台灣、台灣的問題在什麼地方，以及執政風格、成績、有沒有辦法帶領台灣克服經濟和國防上的問題，「其實在台灣都講過很多次（演講內容），所以不用太好奇會對美國有什麼承諾。」