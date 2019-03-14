又一人被純網銀行Next Bank挖角　莊瑞德辭安定基金總經理

▲安定基金總經理莊瑞德傳出將加入純網銀Next Bank團隊。（圖／翻攝網站）

記者李蕙璇／台北報導

財團法人保險安定基金董事兼總經理莊瑞德，據傳已辭去該職，將接受純網銀Next Bank將來銀行邀請加入團隊，但還未公布其新職名稱。

安定基金是在去年1月26日董事會通過，2月21日起聘任莊瑞德為總經理。日前莊向董事會請辭任期到今天，其缺還尚待董事會確認接任人選，期間職務先由副總暫代。

莊瑞德為國立政治大學企業管理學系學士、紐約市立大學巴魯克學院 （Baruch College, CUNY）MBA（Major:Investment/Finance）及紐約保險學院（The College of Insurance, New York）MBA（Major:Actuarial Science）學位，具中華民國精算學會副會員、美國精算學會副會員ASA等資格。

曾任職於國泰人壽、台壽保產險及台灣人壽，其投資、精算及業務發展等經驗豐富。安定基金聘任莊期間的業務重點，除了續辦理國華人壽、國寶人壽、幸福人壽之清理業務及朝陽人壽之接管業務外，並積極規劃建置新保險預警系統及辦理保險安定基金差別費率提撥作業。

而金管會開放2張純網銀執照，已有3家團隊遞件申請，預計6月底公布入選的2家名單。申請業者則包括以中華電信與兆豐銀為首的國家隊「將來銀行」Next Bank、LINE與北富銀合作的「連線銀行」LINE BANK，以及樂天銀行搭配國票金的「樂天國際銀行」。

前Line大將劉奕成日前也跳槽到純網銀國家團隊將來銀行Next Bank，據悉為籌備會主要核心者，而籌備會主委則為中華電信董事長鄭優。